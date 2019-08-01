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    Технології

    Новий iPhone цього року отримає підтримку стилуса

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    Новий iPhone цього року отримає підтримку стилуса

    Стилус Apple був представлений у 2015 році, коли компанія випустила першу лінійку iPad Pro

    У вересні 2019 року з'являться нові флагмани iPhone, які підтримуватимуть Apple Pencil. Про це повідомляє Business Insider

    Зазначається, що представники дослідницької фірми Citi Research випустили звіт, в якому вказали свої очікування від нової колекції iPhone, яка буде представлена у вересні поточного року.

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    «Багато з пунктів звіту щодо функцій гаджетів вже підтверджені останніми витоками. Однак підтримка Apple Pencil до цього широко не обговорювалася. Проте чутки про таке нововведення ведуться досить давно», - йдеться у повідомленні. 

    Додамо, що стилус Apple був представлений у 2015 році, коли компанія випустила першу лінійку iPad Pro. У даний час стилус, який отримав дві версії, підтримують лише новітні iPad Pro, а також iPad Air або mini.

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    Також, новий iPhone отримає збільшений акумулятор і три модуля камери, але ціна на гаджети повинна залишитися на рівні торішніх моделей.

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