Росія почала війну проти VPN-сервісів

Кремль заганяє росіян у обмежений суверенний інтернет, який самі жителі країни-агресора жартівливо прозвали «Чебурнет»

Роскомнагляд визнав, що блокує інтернет-сервіси, які дозволяли росіянам обійти блокування сайтів

Російська влада веде війну із VPN-сервісами, що дозволяють росіянам відвідувати заборонені в країні-агресорі інтернет-ресурси. Про це пресслужба Роскомнагляду повідомила виданню «Интерфакс».

«Згідно із законом «Про зв'язок», засоби обходу блокувань протиправного контенту визнаються загрозою. Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування вживає заходів щодо обмеження роботи на території Росії VPN-сервісів, що порушують російське законодавство», – пояснила держструктура.

Раніше компанії, які надають послуги VPN-сервісів, зокрема, Proton VPN, визнали, що мають проблеми а території Росії. «Цілком імовірно, що місцеві інтернет-провайдери та влада заважають VPN-з'єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо вирішити такі проблеми», – констатували факт негараздів власники VPN-сервісів.

Також Роскомнагляд кілька днів тому заявив, що Google Play має видалити за стосунок Tor Browser, який також допомагає росіянам обходити обмеження і відвідувати заборонені російською. Влади інтернет-сайти.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник Роскомнагляду Андрій Ліпов заявив, що з кінця лютого відомство видалило 38 тисяч повідомлень із закликами до протестів проти війни в Україні.