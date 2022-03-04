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    У Росії заблокували соцмережі та низку інтернет-видань

    Facebook, Twitter, BBC опинилися &laquo;в блоці&raquo; - У Росії заблокували соцмережі та низку інтернет-видань
    Facebook, Twitter, BBC опинилися «в блоці»
    фото з відкритих джерел

    Робота сайтів припинилася майже одночасно

    У Росії перестали працювати сайти деяких видань, серед них – «Медуза», «ВВС», «Радіо Свобода» та Deutsche Welle, які пишуть про війну в Україні. Про це повідомляють пресслужби видань.

    Заблокували роботу сайтів майже одночасно.

    «У реєстрі заборонених сайтів «Роскомнагляду» на момент публікації «Медузи» немає. Ми поки що не отримали підтвердження інформації про блокування», – йдеться у повідомленні видання.

    Окрім цього, повідомляється, що на території Російської Федерації не працюють соціальні мережі Facebook та Twitter. Користувачі не можуть зайти на свої облікові записи.

    Також сайт Російської служби BBC перестав відкриватися в Росії. За даними GlobalCheck, його доступність – 17%, що може свідчити про його блокування.

    Проблеми з доступом також виникли у «Радіо «Свобода» і Deutsche Welle.

    Магазини додатків App Store і Google Play також перестали відкриватися у більшості користувачів.

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    Теги: Росія радіо Facebook Twitter соціальні мережі робота
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    У Росії заблокували соцмережі та низку інтернет-видань