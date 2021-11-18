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    Названо найпопулярніші смартфони в Україні: дослідження

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    Redmi Note 7&nbsp;&ndash; найпопулярніший смартфон в Україні - Названо найпопулярніші смартфони в Україні: дослідження
    Redmi Note 7 – найпопулярніший смартфон в Україні
    фото з відкритих джерел

    Експерти назвали найпопулярніші моделі смартфонів серед українців у 2021 році

    Компанія Kantar CMeter дослідила, якими смартфонами найчастіше користуються українці у 2021 році. Йдеться саме про користування, а не про купівлю, адже дослідження проводилося за даними додатку Viber.

    Від розробника додатку експерти отримали дані, на яких саме телефонах українці відкривали Viber у 2021 році. При цьому, як стверджується у дослідженні, цей месенджер в Україні має 97% користувачів смартфонів.

    Виявилося, що більшість українців обирають смартфони на базі Android. На першому місці – Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), четверте місце займає Xiaomi (14,33%), п’яте – Huawei (7,7%).

    У смартфонів Apple в Україні «бронза» – пристроями на базі iOS в листопаді користувалися 16,4% користувачів Viber.

    Найпопулярніші бренди смартфонів:

    • Samsung;
    • Redmi;
    • Apple;
    • Xiaomi;
    • Huawei;
    • ZTE;
    • Tecno;
    • Poco;
    • Lenovo;
    • Oppo.

    Якщо ж говорити про популярні моделі смартфонів, то на першому місці Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.

    Зазначимо, що серед смартфонів з першої десятки було мало моделей 2020-2021 років випуску — лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, які з’явилися на ринку минулого року.

    Найпопулярніші моделі смартфонів:

    • Redmi Note 7;
    • Apple iPhone 11;
    • Apple iPhone 7;
    • Redmi Note 9;
    • Redmi 9;
    • Redmi 9A;
    • Redmi 6A;
    • Redmi 7A;
    • Redmi Note 8 Pro;
    • Redmi Note 8T.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: Apple смартфон Samsung Xiaomi Lenovo Android Oppo Huawei
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    Названо найпопулярніші смартфони в Україні: дослідження