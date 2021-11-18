Названо найпопулярніші смартфони в Україні: дослідження
Експерти назвали найпопулярніші моделі смартфонів серед українців у 2021 році
Компанія Kantar CMeter дослідила, якими смартфонами найчастіше користуються українці у 2021 році. Йдеться саме про користування, а не про купівлю, адже дослідження проводилося за даними додатку Viber.
Від розробника додатку експерти отримали дані, на яких саме телефонах українці відкривали Viber у 2021 році. При цьому, як стверджується у дослідженні, цей месенджер в Україні має 97% користувачів смартфонів.
Виявилося, що більшість українців обирають смартфони на базі Android. На першому місці – Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), четверте місце займає Xiaomi (14,33%), п’яте – Huawei (7,7%).
У смартфонів Apple в Україні «бронза» – пристроями на базі iOS в листопаді користувалися 16,4% користувачів Viber.
Найпопулярніші бренди смартфонів:
- Samsung;
- Redmi;
- Apple;
- Xiaomi;
- Huawei;
- ZTE;
- Tecno;
- Poco;
- Lenovo;
- Oppo.
Якщо ж говорити про популярні моделі смартфонів, то на першому місці Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.
Зазначимо, що серед смартфонів з першої десятки було мало моделей 2020-2021 років випуску — лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, які з’явилися на ринку минулого року.
Найпопулярніші моделі смартфонів:
- Redmi Note 7;
- Apple iPhone 11;
- Apple iPhone 7;
- Redmi Note 9;
- Redmi 9;
- Redmi 9A;
- Redmi 6A;
- Redmi 7A;
- Redmi Note 8 Pro;
- Redmi Note 8T.
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Джерело: ITC.ua