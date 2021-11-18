Названо найпопулярніші смартфони в Україні: дослідження

Експерти назвали найпопулярніші моделі смартфонів серед українців у 2021 році

Компанія Kantar CMeter дослідила, якими смартфонами найчастіше користуються українці у 2021 році. Йдеться саме про користування, а не про купівлю, адже дослідження проводилося за даними додатку Viber.

Від розробника додатку експерти отримали дані, на яких саме телефонах українці відкривали Viber у 2021 році. При цьому, як стверджується у дослідженні, цей месенджер в Україні має 97% користувачів смартфонів.

Виявилося, що більшість українців обирають смартфони на базі Android. На першому місці – Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), четверте місце займає Xiaomi (14,33%), п’яте – Huawei (7,7%).

У смартфонів Apple в Україні «бронза» – пристроями на базі iOS в листопаді користувалися 16,4% користувачів Viber.

Найпопулярніші бренди смартфонів:

Samsung;

Redmi;

Apple;

Xiaomi;

Huawei;

ZTE;

Tecno;

Poco;

Lenovo;

Oppo.

Якщо ж говорити про популярні моделі смартфонів, то на першому місці Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.

Зазначимо, що серед смартфонів з першої десятки було мало моделей 2020-2021 років випуску — лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, які з’явилися на ринку минулого року.

Найпопулярніші моделі смартфонів:

Redmi Note 7;

Apple iPhone 11;

Apple iPhone 7;

Redmi Note 9;

Redmi 9;

Redmi 9A;

Redmi 6A;

Redmi 7A;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi Note 8T.

Джерело: ITC.ua