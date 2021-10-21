У Росії під заборону потрапили смартфони Samsung

Російський суд заборонив продаж 61 моделі смартфонів Samsung

Арбітражний суд Москви заборонив продаж 61 моделі смартфонів Samsung. Про це повідомляє російське видання «РБК».

Рішення суду забороняє компанії ввіз, продаж і навіть зберігання на території Росії смартфонів, випущених з 2017 року. До санкційного списку потрапили навіть останні новинки Galaxy Z Flip та Galaxy Z Fold.

Причина криється у позові швейцарської компанії Sqwin SA, яка раніше висунула вимогу про заборону платіжного сервісу Samsung Рау у Росії. На думку позивача, використана корейською компанією технологія порушує його патент.

У липні суд заборонив Samsung Electronics і її російському представництву «Самсунг Електронікс Рус Компані» використання на території країни продукції, що підтримує сервіс Samsung Рау. Тоді суд не вказав конкретні моделі, що підлягають забороні, тому Sqwin SA подала клопотання про уточнення. Після цього суд опублікував додаткові вимоги.

У матеріалах «Роспатенту» уточнюється, що автором винаходу є Віктор Гульченко, який проживає у Швейцарії, а власником патенту – компанія Sqwin SA.

Сервіс Samsung Pay запустили у 2015 році, а в Росії він з'явився через рік. Сьогодні платіжна система є третьою за популярністю в країні.