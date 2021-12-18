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    SpaceX виведе на орбіту нову партію супутників Starlink

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    Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня - SpaceX виведе на орбіту нову партію супутників Starlink
    Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня
    фото: Associated Press

    У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тис. космічних апаратів

    Ракета-носій Falcon 9 стартує на орбіту з черговою партією з 52 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    Це буде вже 34 виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink та 18 у поточному році. Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня.

    Інтернет-супутники Starlink вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX, яке вже налічує 1890 космічних апаратів. З них 1729 супутників є чинними. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.

    Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовується для запусків вже в 11 раз, приблизно через дев'ять хвилин після старту повинна здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Тихому океані 645 км від стартового майданчика на базі Ванденберга. Спеціальні рятувальні судна SpaceX повинні виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускатимуться на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

    У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом – з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.

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    Теги: інтернет NASA SpaceX Falcon
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    SpaceX виведе на орбіту нову партію супутників Starlink