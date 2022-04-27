США обіцяють $10 млн за інформацію про російських хакерів

У 2017 році українські установи та об’єкти інфраструктури США стали жертвами масштабної кібератаки, проведеної за допомогою вірусу NotPetya

США просять інформацію про шістьох росіян, обвинувачених у причетності до масштабної кібератаки у 2017 році

Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про шість, імовірно, співробітників російської розвідки, яких американська влада звинувачує в причетності до кібератаки із застосуванням вірусу NotPetya в 2017 році.

«Винагорода у розмірі до $10 млн за інформацію, яка б дозволила встановити особу або визначити місцезнаходження будь-якої людини, яка, діючи за дорученням або під контролем іноземного уряду, брала участь у кібератаках проти важливих об'єктів інфраструктури США», - йдеться у поширеній заяві Держдепу США.

У повідомленні уточнюється, що Держдеп у цьому випадку просить інформацію про шістьох росіян з хакерського угруповання, відомого як Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking.

За даними Вашингтона, люди, що розшукуються, були причетні до зараження комп'ютерів у США і в усьому світі шкідливою програмою, відомою як NotPetya, 27 червня 2017 року.

Як відомо, вірус NotPetya – шкідлива програма, що вражає комп’ютери під управлінням ОС Microsoft Windows. Перші різновиди вірусу були виявлені в березні 2016 року.

Програма шифрує файли на жорсткому диску комп’ютера-жертви. В результаті всі файли, що зберігаються на комп’ютері, стають недоступними. Потім програма вимагає грошовий викуп в біткойнах за розшифровку і відновлення доступу до файлів.

У кінці червня 2017 року українські установи стали жертвами масштабної кібератаки, проведеної за допомогою вірусу NotPetya.

Повідомлялося, що інструкції до модифікованого вірусу Petya.A писали російською мовою. Це доведений факт.

У червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya.