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    США обіцяють $10 млн за інформацію про російських хакерів

    У 2017 році українські установи та об&rsquo;єкти інфраструктури США стали жертвами масштабної кібератаки,&nbsp;проведеної за&nbsp;допомогою вірусу NotPetya - США обіцяють $10 млн за інформацію про російських хакерів

    У 2017 році українські установи та об’єкти інфраструктури США стали жертвами масштабної кібератаки, проведеної за допомогою вірусу NotPetya

    США просять інформацію про шістьох росіян, обвинувачених у причетності до масштабної кібератаки у 2017 році

    Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про шість, імовірно, співробітників російської розвідки, яких американська влада звинувачує в причетності до кібератаки із застосуванням вірусу NotPetya в 2017 році.

    «Винагорода у розмірі до $10 млн за інформацію, яка б дозволила встановити особу або визначити місцезнаходження будь-якої людини, яка, діючи за дорученням або під контролем іноземного уряду, брала участь у кібератаках проти важливих об'єктів інфраструктури США», - йдеться у поширеній заяві Держдепу США.

    У повідомленні уточнюється, що Держдеп у цьому випадку просить інформацію про шістьох росіян з хакерського угруповання, відомого як Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking.

    За даними Вашингтона, люди, що розшукуються, були причетні до зараження комп'ютерів у США і в усьому світі шкідливою програмою, відомою як NotPetya, 27 червня 2017 року.

    Як відомо, вірус NotPetya – шкідлива програма, що вражає комп’ютери під управлінням ОС Microsoft Windows. Перші різновиди вірусу були виявлені в березні 2016 року.

    Програма шифрує файли на жорсткому диску комп’ютера-жертви. В результаті всі файли, що зберігаються на комп’ютері, стають недоступними. Потім програма вимагає грошовий викуп в біткойнах за розшифровку і відновлення доступу до файлів.

    У кінці червня 2017 року українські установи стали жертвами масштабної кібератаки, проведеної за допомогою вірусу NotPetya.

    Повідомлялося, що інструкції до модифікованого вірусу Petya.A писали російською мовою. Це доведений факт.

    У червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya.

    Теги: росія США кібератака хакер #stoprussia
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    США обіцяють $10 млн за інформацію про російських хакерів