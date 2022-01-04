Термоядерний реактор у Китаї розігрівся вп'ятеро сильніше за Сонце

Це найтриваліший час роботи такого апарата у світі

«Штучне сонце» пропрацювало 17 хвилин при температурі 70 млн градусів за Цельсієм

Термоядерний реактор у Китаї встановив рекорд стійких високих температур, досягнувши 70 млн градусів за Цельсієм. Про це пише The Independent.

Плазма в установці розігрілася вп'ятеро сильніше за Сонце. У цьому режимі Експериментальний удосконалений надпровідний токамак (EAST), відомий як штучне сонце, пропрацював 1056 секунд. Це найтриваліший час роботи такого апарата у світі.

Як зазначає видання, кінцева мета проєкту полягає у виробленні майже безмежної чистої енергії, що імітує природні реакції, які відбуваються всередині зірок. При цьому для даного процесу не потрібне викопне паливо і не залишається небезпечних відходів.

Проєкт уже коштував китайській владі більш ніж 700 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, наприкінці грудня Фінляндія запустила найбільший в Європі атомний реактор.

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