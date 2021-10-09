У Telegram з’являться платні рекламні повідомлення

Рекламні повідомлення в даний час працюють в тестовому режимі

Telegram почав тестувати функцію рекламних повідомлень. Про це повідомляється на сайті популярного месенджера.

«Рекламні повідомлення в даний час працюють в тестовому режимі. Як тільки вони будуть повністю запущені і дозволять Telegram покрити основні витрати, ми почнемо ділитися доходами від реклами з власниками публічних каналів, в яких виводяться рекламні повідомлення», – йдеться у повідомленні.

У Telegram роз'яснили, що при використанні рекламних повідомлень особисті дані користувачів не будуть збиратися і аналізуватися для показу реклами. В результаті всі передплатники одного і того ж каналу в месенджері побачать однаковий рекламний текст, без будь-яких відмінностей і розбивки на аудиторію.

При цьому в реклмних повідомленнях забороняється використовувати зовнішні посилання.

На відміну від інших програм, Telegram не стане відслідковувати, чи натиснула людина на рекламне повідомлення.

Дата запуску нової функції для широкої аудиторії поки не уточнюється.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.