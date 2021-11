WhatsApp перестав працювати на 43 моделях смартфонів

Гаджети з версіями нижче 4.1 Android та iOS 10 більше не підтримуються

Месенджер WhatsApp перестав працювати на деяких застарілих моделях смартфонів. Про це повідомляється на сайті програми.

Зазначається, що гаджети з версіями нижче 4.1 Android та iOS 10 більше не підтримуються.

Нова вимога почала діяти з 1 листопада. Популярний додаток для обміну повідомленнями перестав функціонувати на 43 моделях смартфонів.

Список пристроїв на яких перестане працювати месенджер WhatsApp виглядає так:

Apple

iPhone SE, 6S and 6S Plus.

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Інші:

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

Раніше повідомлялося, що в WhatsApp введено в дію тестування функції пошуку магазинів і послуг. Поки можливість доступна користувачам смартфонів на Android. У додатку з'явився розділ, в якому відображені магазини, ресторани та інші підприємства, що знаходяться поруч з власником пристрою.

Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

