Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 

Нурсултан вимагає від Росії пояснень

Скандальну публікацію експрезидента Росії Дмитра Медведєва із закликом анексувати Казахстан та Грузію помітили у Казахстані.

Депутати від опозиційної демократичної партії «Ак жол» («Світлий шлях») на чолі з лідером політсили Азатом Перуашевим звернулись до міністерства закордонних справ країни. Вони вимагають відреагувати на оприлюднені на сторінці російського експрезидента претензії.

У Telegram-каналі Перуашев назвав слова, опубліковані на сторінці Медведєва «брудною і неповажною поведінкою», нагадав, як Золота Орда, наступником якої себе вважає Казахстан, допомогла піднятись Москві.

Крім того, Перашев наголосив на непорушності міжнародного права щодо визнання кордонів і закликав міністра закордонних справ «прояснити ситуацію».

Нагадаємо, колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.