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Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 12:36 glavcom.ua
Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 
Казахстанські політики просять владу відреагувати 
фото з відкритих джерел

Нурсултан вимагає від Росії пояснень 

Скандальну публікацію експрезидента Росії Дмитра Медведєва із закликом анексувати Казахстан та Грузію помітили у Казахстані.  

Депутати від опозиційної демократичної партії «Ак жол» («Світлий шлях») на чолі з лідером політсили Азатом Перуашевим звернулись до міністерства закордонних справ країни. Вони вимагають відреагувати на оприлюднені на сторінці російського експрезидента претензії.  

У Telegram-каналі Перуашев назвав слова, опубліковані на сторінці Медведєва «брудною і неповажною поведінкою», нагадав, як Золота Орда, наступником якої себе вважає Казахстан, допомогла піднятись Москві. 

Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну  фото 1

Крім того, Перашев наголосив на непорушності міжнародного права щодо визнання кордонів і закликав міністра закордонних справ «прояснити ситуацію». 

Нагадаємо, колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.

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Теги: Казахстан росія скандал

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