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Естонія готується закрити кордон із РФ: заява прем'єра

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Естонія готується закрити кордон із РФ: заява прем'єра
Прем'єр додав, що рішення залежатиме від оцінки загрози та форми, в якій Росія оголосить мобілізацію
фото: militarnyi

Якщо РФ оголосить загальну мобілізацію, це може стати підставою для швидкої зміни заходів безпеки на кордоні

Естонія може негайно закрити кордон із Росією, якщо Москва оголосить загальну мобілізацію. Таллінн розглядає такий сценарій через можливе посилення напруженості всередині РФ та зміну оцінки безпекової загрози. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише «Главком».

За його словами, уряд постійно стежить за ситуацією в Росії та обговорює різні сценарії розвитку подій. Якщо РФ оголосить загальну мобілізацію, це може стати підставою для швидкої зміни заходів безпеки на кордоні.

«Кордон можна закрити і одразу. Поліція та прикордонна служба, а також міністр внутрішніх справ про це знають, і ми маємо можливість дуже швидко закрити пункти пропуску», – сказав Міхал.

Прем'єр додав, що рішення залежатиме від оцінки загрози та форми, в якій Росія оголосить мобілізацію. Наразі час роботи окремих пунктів пропуску вже скорочено, а також запроваджено повний митний контроль.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що загальна мобілізація в Росії може посилити внутрішню напруженість у країні. За його словами, європейські держави мають враховувати такий сценарій під час оцінки безпекових ризиків.

Цахкна також заявив, що сама втеча з Росії через мобілізацію не є автоматичною підставою для отримання міжнародного захисту в Європі.

Раніше в уряді Естонії обговорили сценарії можливої загальної мобілізації в Росії та її вплив на безпеку країни. У Таллінні наголосили, що рішення про закриття кордону можуть ухвалити дуже швидко залежно від оцінки загрози.

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Теги: Естонія Балтія росія мобілізація

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