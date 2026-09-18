Росія оголосила відповідь на санкції ЄС

Окупанти заявили, що Москва й надалі реагуватиме на подальше розширення санкцій Євросоюзу

Москва розширила список іноземців, яким заборонений в’їзд на територію РФ

Росія у відповідь на 21-й пакет санкцій Європейського Союзу суттєво розширила список іноземців, яким заборонений в’їзд на територію країни. Про це повідомило МЗС країни-агресора, пише «Главком».

За заявою російського відомства, до списку внесли представників інституцій ЄС, країн-членів Євросоюзу та інших європейських держав, які підтримують санкційну політику Брюсселя.

Зокрема, Москва заявила про заборону в’їзду особам, яких вважає причетними до ухвалення рішень про військову допомогу Україні, запровадження санкцій проти Росії та підтримки вилучення російських активів.

«Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны», – заявило міністерство країни-агресора.

Також до списку потрапили люди, яких російське МЗС звинувачує у створенні перешкод для російського судноплавства, переслідуванні громадян РФ та підтримці антиросійських резолюцій і законопроєктів.

Окремо російське відомство заявило про обмеження проти європейських громадських активістів, представників академічного середовища та депутатів національних парламентів країн ЄС і Європарламенту. При цьому конкретної кількості людей, яких внесли до оновленого списку, МЗС РФ не назвало.

У російському відомстві заявили, що Москва й надалі реагуватиме на подальше розширення санкцій Євросоюзу.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії був ухвалений у липні 2026 року. Обмеження стосувалися, зокрема, енергетичного, фінансового та військово-промислового секторів Росії.