На Емірати обрушилися страшні зливи (відео)

В ОАЕ найсильніші повені за 27 років

У Фуджейрі, Рас-Аль-Хаймі та Шарджі (ОАЕ) рятувальники борються з наслідками повені, спричиненої найсильнішими опадами за останні 27 років. Про це повідомляє Gulf News.

Загалом 879 людей було врятовано у Шарджі та Фуджейрі.

«Близько 40 волонтерів допомагали перевозити людей на своїх повнопривідних автомобілях, а також на автобусах та громадському транспорті. Також було 60 волонтерів, які дбали про евакуйовані сім’ї», – йдеться у повідомленні.

Влада зазначила, що про жертв інформації поки немає.

جهود وزارة الداخلية في إنقاذ عالقين خلف "سوق الجمعة" في إمارة الفجيرة



The efforts of the Ministry of Interior to rescue those stuck behind the "Friday Market" in the Emirate of Fujairah#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/jW8074LnXI — وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022

Повідомляється, що Міністерство суспільного розвитку ОАЕ надало 827 готельних номерів, у яких можуть розміститися до 1885 осіб із різних куточків країни.

لقاء مع العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية مع نشرة أخبار علوم الدار من تلفزيون أبوظبي حول مجريات الحالة الجوية والجهود المبذولة من قبل الفرق المختصة في التعامل مع الحالات الطارئة.



#الامارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/GBNoEjSfc9 — وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022

До слова, унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки, більш як 90 мешканців відселили в безпечні місця.