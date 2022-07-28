На Емірати обрушилися страшні зливи (відео)
В ОАЕ найсильніші повені за 27 років
У Фуджейрі, Рас-Аль-Хаймі та Шарджі (ОАЕ) рятувальники борються з наслідками повені, спричиненої найсильнішими опадами за останні 27 років. Про це повідомляє Gulf News.
Загалом 879 людей було врятовано у Шарджі та Фуджейрі.
Civil Defense Efforts in Saving a Family in Al-Faseel Area, Fujairah#UAE #Fujairah #AbuDhabi #Weather #MoI #uae_safe#الإمارات_أمن_وأمان #عواصف_الشمال@moiuae pic.twitter.com/DyDLaMO78R— UAE Forsan (@UAE_Forsan) July 28, 2022
«Близько 40 волонтерів допомагали перевозити людей на своїх повнопривідних автомобілях, а також на автобусах та громадському транспорті. Також було 60 волонтерів, які дбали про евакуйовані сім’ї», – йдеться у повідомленні.
The boat is causing more damage than the flood it’s self. 🤦🏻♂️#UAE #Flood #UAEFlood #uae_safepic.twitter.com/gHLLRyEIXc— Ⓜ︎🅰︎🅀🅢︎ (@MaqSoofi) July 28, 2022
Влада зазначила, що про жертв інформації поки немає.
#Update on #Fujairah rainfall-— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 27, 2022
This parking lot shows #cars submerged in feet of water. Many roads in the city are still cut off as #flood waters take time to recede.#Emergency teams on work#UAE #EmiratesRain #الامارات
#السياق #امطار_الامارات #الفجيرة
#الامارات_اليمن pic.twitter.com/ehoGJPZALe
جهود وزارة الداخلية في إنقاذ عالقين خلف "سوق الجمعة" في إمارة الفجيرة— وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022
The efforts of the Ministry of Interior to rescue those stuck behind the "Friday Market" in the Emirate of Fujairah#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/jW8074LnXI
Повідомляється, що Міністерство суспільного розвитку ОАЕ надало 827 готельних номерів, у яких можуть розміститися до 1885 осіб із різних куточків країни.
لقاء مع العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية مع نشرة أخبار علوم الدار من تلفزيون أبوظبي حول مجريات الحالة الجوية والجهود المبذولة من قبل الفرق المختصة في التعامل مع الحالات الطارئة.— وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022
#الامارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/GBNoEjSfc9
До слова, унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки, більш як 90 мешканців відселили в безпечні місця.
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