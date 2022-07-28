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На Емірати обрушилися страшні зливи (відео)

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:57 glavcom.ua
На Емірати обрушилися страшні зливи (відео)

В ОАЕ найсильніші повені за 27 років

У Фуджейрі, Рас-Аль-Хаймі та Шарджі (ОАЕ) рятувальники борються з наслідками повені, спричиненої найсильнішими опадами за останні 27 років. Про це повідомляє Gulf News.

Загалом 879 людей було врятовано у Шарджі та Фуджейрі.

«Близько 40 волонтерів допомагали перевозити людей на своїх повнопривідних автомобілях, а також на автобусах та громадському транспорті. Також було 60 волонтерів, які дбали про евакуйовані сім’ї», – йдеться у повідомленні.

Влада зазначила, що про жертв інформації поки немає.

Повідомляється, що Міністерство суспільного розвитку ОАЕ надало 827 готельних номерів, у яких можуть розміститися до 1885 осіб із різних куточків країни.

До слова, унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки, більш як 90 мешканців відселили в безпечні місця.

Теги: дощ негода ОАЕ

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