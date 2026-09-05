У Греції розбився військовий літак: загинули два пілоти

Двомісний F-4 Phantom зазнав аварії поблизу авіабази Танагра, після падіння літака спалахнула масштабна пожежа

У Греції розбився військовий літак F-4 Phantom. Катастрофа сталася 5 вересня поблизу авіабази Танагра, приблизно за 60 км на північ від Афін. На борту перебували двоє пілотів, які загинули внаслідок аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Грецькі ЗМІ.

Літак виконував маневр на низькій висоті під час авіаційного заходу, коли почав різко втрачати висоту. За попередніми даними, винищувач упав за межами східного краю злітно-посадкової смуги. Після падіння літак вибухнув, а уламки розлетілися по території поблизу авіабази. Машина також розкололася на дві частини.

На місці аварії спалахнула масштабна пожежа. Над районом піднявся густий стовп диму, а вогонь швидко поширився по прилеглій території. До ліквідації наслідків катастрофи залучили близько 85 пожежників. Також для боротьби з полум'ям використовували 11 літаків і гелікоптерів, які скидали воду.

Аварія сталася під час проведення Athens Flying Week – одного з найбільших авіаційних заходів у Греції. Винищувач виконував політ поблизу авіабази Танагра, де проходили демонстраційні польоти. За попередньою інформацією, серед глядачів та інших учасників заходу постраждалих немає.

Після катастрофи проведення авіаційних заходів припинили. На місці падіння працюють екстрені служби, а територію оточили для проведення необхідних процедур. Причини аварії F-4 Phantom наразі невідомі. Обставини падіння літака та дії екіпажу перед катастрофою мають встановити під час розслідування. Влада Греції також з'ясовує, чи могла технічна несправність або помилка під час виконання маневру призвести до трагедії.

Варто нагадати, що Чехія посилила заходи безпеки після серії інцидентів у сусідніх країнах, які можуть бути пов’язані з диверсіями та гібридними діями іноземних сил. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар.