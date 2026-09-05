Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Греції розбився військовий літак: загинули два пілоти

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Греції розбився військовий літак: загинули два пілоти
Після падіння літак вибухнув, а уламки розлетілися по території поблизу авіабази
фото: скриншот з відео

Двомісний F-4 Phantom зазнав аварії поблизу авіабази Танагра, після падіння літака спалахнула масштабна пожежа

У Греції розбився військовий літак F-4 Phantom. Катастрофа сталася 5 вересня поблизу авіабази Танагра, приблизно за 60 км на північ від Афін. На борту перебували двоє пілотів, які загинули внаслідок аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Грецькі ЗМІ.

Літак виконував маневр на низькій висоті під час авіаційного заходу, коли почав різко втрачати висоту. За попередніми даними, винищувач упав за межами східного краю злітно-посадкової смуги. Після падіння літак вибухнув, а уламки розлетілися по території поблизу авіабази. Машина також розкололася на дві частини.

На місці аварії спалахнула масштабна пожежа. Над районом піднявся густий стовп диму, а вогонь швидко поширився по прилеглій території. До ліквідації наслідків катастрофи залучили близько 85 пожежників. Також для боротьби з полум'ям використовували 11 літаків і гелікоптерів, які скидали воду.

Аварія сталася під час проведення Athens Flying Week – одного з найбільших авіаційних заходів у Греції. Винищувач виконував політ поблизу авіабази Танагра, де проходили демонстраційні польоти. За попередньою інформацією, серед глядачів та інших учасників заходу постраждалих немає.

Після катастрофи проведення авіаційних заходів припинили. На місці падіння працюють екстрені служби, а територію оточили для проведення необхідних процедур. Причини аварії F-4 Phantom наразі невідомі. Обставини падіння літака та дії екіпажу перед катастрофою мають встановити під час розслідування. Влада Греції також з'ясовує, чи могла технічна несправність або помилка під час виконання маневру призвести до трагедії.

Варто нагадати, що Чехія посилила заходи безпеки після серії інцидентів у сусідніх країнах, які можуть бути пов’язані з диверсіями та гібридними діями іноземних сил. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар.

Читайте також:

Теги: літак авіашоу Греція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія отримала через Мальдіви санкційні товари на сотні мільйонів
Росія знайшла новий шлях для обходу санкцій
2 вересня, 15:47
АЕС «Пакш», у напрямку якої летів викрадений легкомоторний літак
В Угорщині чоловік викрав літак і полетів у бік АЕС
30 серпня, 12:08
Греція Спануліс зазнала поразки від України
Тренер збірної Греції Спануліс вибухнув на пресконференції після питання журналіста «Главкома»
29 серпня, 10:32
Втрати ворога станом на 29 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 29 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
29 серпня, 08:01
На борту літака, який мав летів з Греції сталася суперечка
«Або пасажири, або багаж». У Греції пілот відмовився злітати та обурив пасажирів
28 серпня, 17:27
Айнарс Багатскіс розповів, на чому робить акцент збірна України у підготовці до матчу з Грецією
Багатскіс про матч проти Греції у відборі на Чемпіонат світу 2027: «Єдина мова, яку вони розуміють, – це мова фізичної сили» Реклама
27 серпня, 18:02
Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви на військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III
Директор ЦРУ прилетів до Москви на стратегічному літаку замість урядового: названо можливу причину
26 серпня, 11:30
Ще один дрон виявили в районі громади Кабельскеталь
Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом
25 серпня, 12:11
Поліцейські працюють біля вантажного літака Антонов, біля якого було знайдено дрон, в аеропорту Лейпциг-Галле 5 серпня
Німецька влада розповіла, що було на борту «Антонова» під час інциденту у Лейпцигу
7 серпня, 07:01

Соціум

У Греції розбився військовий літак: загинули два пілоти
У Греції розбився військовий літак: загинули два пілоти
Шістьох українців заарештували в Індії: їх підозрюють в атаці на літак
Шістьох українців заарештували в Індії: їх підозрюють в атаці на літак
Спецпосланці Трампа прибули до Москви на переговори
Спецпосланці Трампа прибули до Москви на переговори
Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання
Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання
Путін наказав на три доби припинити удари по Києву
Путін наказав на три доби припинити удари по Києву
Американський оркестр викреслив російського скрипаля з концертної програми
Американський оркестр викреслив російського скрипаля з концертної програми

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua