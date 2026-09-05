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Шістьох українців заарештували в Індії: їх підозрюють в атаці на літак

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Шістьох українців заарештували в Індії: їх підозрюють в атаці на літак
Водночас остаточних висновків у справі немає
фото: indianexpress.com

Українці перебувають у в'язниці Тіхар, а індійське слідство пов'язує їх із ударом безпілотника по цивільному літаку в М'янмі

Шістьох громадян України та одного американця заарештували в Індії, а тепер індійське слідство заявило про їхню можливу причетність до атаки безпілотника на цивільний літак у М'янмі. Наразі всі семеро перебувають у в'язниці Тіхар у Нью-Делі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання Independent.

За даними Національного слідчого агентства Індії (NIA), групу затримали ще в березні під час серії операцій у трьох аеропортах країни. Слідство стверджує, що українці в'їхали до Індії за туристичними візами, після чого вирушили до північно-східного штату Мізорам без необхідних дозволів та незаконно перетнули кордон із М'янмою.

Індійські правоохоронці вважають, що там вони мали проводити навчання етнічних збройних формувань із використання безпілотників, зокрема з питань управління дронами, їхнього складання та технологій придушення сигналів. За версією NIA, ці групи протистоять військовій хунті М'янми.

Окремо NIA повідомила суду в Делі, що отримала інформацію про можливу причетність кількох українців та громадянина США до атаки на цивільний літак у М'янмі. За версією слідства, 20 лютого безпілотник атакував пасажирський літак в аеропорту М'їтчіна, коли той готувався до зльоту. Літак зазнав пошкоджень, однак люди не постраждали.

Водночас остаточних висновків у справі немає. NIA продовжує розслідування та аналізує вилучені у затриманих матеріали, зокрема зображення, відео та записи голосу. Слідство має встановити, чи справді ці матеріали підтверджують причетність підозрюваних до атаки.

Раніше Україна зверталася до Індії з проханням звільнити своїх громадян. У березні ЗМІ повідомляли, що Україна просила Нью-Делі надати затриманим консульську допомогу та сприяти їхньому звільненню. 

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, який прибув до Києва. Сторони обговорили завершення війни, ситуацію в Чорному морі та загрози цивільному судноплавству. 

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Теги: Індія українці кримінал

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