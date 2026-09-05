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Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання
Учасники мали діяти в умовах загрози ракетних ударів із боку Росії
фото: AP

Понад дві тисячі людей відпрацювали дії під час ракетних ударів, кібератак і перебоїв у роботі критичної інфраструктури

У фінському місті Куопіо завершилися масштабні навчання цивільної оборони Shelter 2026. У них взяли участь понад 2 тис. людей, зокрема волонтери, студенти, школярі та військовослужбовці. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком». 

За сценарієм навчань, критична інфраструктура міста – зокрема електро- та водопостачання – була виведена з ладу через кібератаки. Одночасно учасники мали діяти в умовах загрози ракетних ударів із боку Росії.

Учасники відпрацьовували перебування в укриттях, зокрема у спеціальних підземних спорудах, вирубаних у скелі. Найбільше укриття в Куопіо здатне одночасно прийняти до 7 тис. людей. Під час навчань військовослужбовці також перевіряли рівень радіації, а сотні учасників ночували в укритті.

Організатор навчань, відставний полковник фінської армії Аско Мухонен заявив, що цивільна оборона країни ґрунтується не лише на роботі військових, а й на готовності звичайних громадян діяти під час кризи.

Фінляндія також вивчає досвід України. За словами Мухонена, українці під час російських атак часто мають лише кілька хвилин, щоб дістатися найближчого укриття. Тому важливо, щоб захисні споруди були доступними для населення, навіть якщо вони не здатні витримати ядерний удар.

Особливу увагу під час навчань приділили захисту критичної інфраструктури. У фінській енергетичній компанії Savon Voima повідомили про зростання кількості кібератак на мережу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також біля енергетичних об'єктів фіксували дрони, однак їхню причетність до Росії не встановили.

Фінляндія має понад 1300 км сухопутного кордону з Росією. У 2024 році країна вступила до НАТО разом зі Швецією після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Варто нагадати, що командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що Росія може спробувати швидко захопити країни Балтії, як намагалася це зробити у 2022 під час повномасштабного вторгнення.

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Теги: Фінляндія росія війна укриття

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