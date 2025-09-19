Головна Техно Телеком
Британська розвідка вербуватиме агентів через даркнет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
МІ6 запустить у даркнеті платформу, мета якої – передавати спецслужбі «чутливу інформацію» про незаконну діяльність
Платформа в даркнеті має спростити процес вербування агентів для МІ6

Секретна розвідувальна служба Британії (МІ6) запустить у даркнеті платформу, яка дасть змогу залучити нових агентів по всьому світу. Вони передаватимуть спецслужбі «чутливу інформацію» про незаконну діяльність у будь-якій точці світу або пропонуватимуть власні послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер наголосила, що платформа для обміну повідомленнями Silent Courier має на меті посилити національну безпеку, спростивши процес вербування співробітників розвідувального агентства. Вона наголосила, що потенційні агенти в Росії та в усьому світі стануть об'єктом уваги Великої Британії.

«Наші розвідувальні служби світового класу знаходяться на передовій цієї боротьби, працюючи за лаштунками, щоб убезпечити британський народ. Зараз ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових шпигунів для Британії – в Росії та в усьому світі» – заявила вона.

МІ6 – служба зовнішньополітичної розвідки Великої Британії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: боротьба з тероризмом, торгівлею наркотиками, поширенням зброї масового знищення і регіональною нестабільністю.

Нагадаємо, таємну розвідувальну службу Британії (МІ6) структуру очолила 47-річна Блейз Метревелі. Вона стане 18-ю главою спецслужби та першою жінкою на цій посаді. До призначення на посаду керівниці МІ6 Блейз Метревелі працювала в Європі та на Близькому Сході, а також раніше обіймала посаду директора MI5 – внутрішньої розвідувальної служби країни.

До слова, Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою.

