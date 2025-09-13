Головна Одеса Новини
Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси
Борис Джонсон уперше прибув з візитом до Одеси
фото: Олексій Гончаренко

Борис Джонсон прибув до Одеси з першим візитом та зустрів світанок на пляжі

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон уперше прибув з візитом до Одеси. Народний депутат Олексій Гончаренко провів екскурсію для британського політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Гончаренка.

Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси фото 1
фото: Олексій Гончаренко

Під час прогулянки Приморським бульваром, біля пам’ятника гарматі з фрегата «Тигр», Джонсон пожартував, зазначивши, що Велика Британія надала Україні зброю кращої якості.

Також політик взяв участь у новій одеській традиції «Piano світанок» на пляжі «Ланжерон», де разом з одеситами зустрів ранок під музику піаніста Ігоря Янчука.

Теги: Борис Джонсон Одеса

