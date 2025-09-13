Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси

Борис Джонсон уперше прибув з візитом до Одеси

Борис Джонсон прибув до Одеси з першим візитом та зустрів світанок на пляжі

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон уперше прибув з візитом до Одеси. Народний депутат Олексій Гончаренко провів екскурсію для британського політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Гончаренка.

фото: Олексій Гончаренко

Під час прогулянки Приморським бульваром, біля пам’ятника гарматі з фрегата «Тигр», Джонсон пожартував, зазначивши, що Велика Британія надала Україні зброю кращої якості.

🇬🇧🇺🇦 Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон приїхав до Одеси. Він разом з одеситами зустрів світанок. pic.twitter.com/461Fi9FxVT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2025

Також політик взяв участь у новій одеській традиції «Piano світанок» на пляжі «Ланжерон», де разом з одеситами зустрів ранок під музику піаніста Ігоря Янчука.