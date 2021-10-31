Держсекретар США попередив: проти Ірану запровадять санкції за створення безпілотників

Вашингтон звинувачує Тегеран у розпалюванні конфліктів на Близькому Сході

США будуть використовувати всі інструменти, в тому числі санкції, щоб перешкодити Ірану будувати безпілотники. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Блінкен підкреслив, що США будуть використовувати санкції для запобігання, стримування і демонтажу закупівельних мереж, які дозволяють поставляти матеріали і технології, пов'язані з безпілотними літальними апаратами.

Нові санкції США щодо Ірану торкнулися в тому числі голови програми розробки безпілотних літальних апаратів збройних сил республіки Саїда Агаджані.

Вашингтон звинувачує Тегеран у розпалюванні конфліктів на Близькому Сході шляхом постачання безпілотників у гарячі точки.

«Іран і союзні йому екстремісти користувалися дронами для нападу на американських солдатів, наших партнерів і міжнародне судноплавство. Міністерство фінансів буде і надалі притягувати Іран до відповідальності за його безвідповідальні і насильницькі діяння», – заявив заступник голови Мінфіну США Уоллі Адейемо.

За словами чиновника, Тегеран надав дрони ліванському радикальному руху «Хезболлах», палестинському радикальному руху ХАМАС і повстанцям-хуситам в Ємені, а також здійснював поставки в Ефіопію, «де ескалація кризи загрожує дестабілізацією цілому регіону».

Нові санкції проти Ірану введені кілька днів по тому після того, як Тегеран висловив готовність відновити перервані в червні переговори у Відні щодо його атомної програми. Представник МЗС Ірану в цьому зв'язку розкритикував «суперечливу поведінку» адміністрації президента США Джо Байдена.

«Вводячи санкції, Вашингтон посилає сигнал, що не викликає ніякої довіри», – зазначив він.

Нагадаємо, чотири країни закликали Іран повернутися до ядерної угоди.

Як відомо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується».

Крім того, в Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього.