Чотири країни закликали Іран повернутися до ядерної угоди

Тегеран має гарантувати, що ніколи не зможе розробити або придбати ядерну зброю

Глави чотирьох впливових держав – Франції, Німеччини, Британії й США – виступили зі спільною заявою по Ірану, закликавши Тегеран повернутися до повного виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), відомого як «іранська ядерна угода». Текст заяви оприлюднений у суботу Білим домом.

«Нинішня ситуація підкреслює важливість досягнення рішення шляхом переговорів, що передбачає повернення Ірану та США до повної відповідності СВПД та забезпечує основу для продовження дипломатичної взаємодії з метою розв’язання решти розбіжностей – як занепокоєнь із нашого боку, так і з боку Ірану», – зазначається в документі.

Глави держав підкреслили, що стурбованість навколо ситуації зростає на тлі заяв Тегерана про зупинення переговорів щодо СВПД, його провокаційних дій, пов'язаних із виробництвом високозбагаченого урану, а також звуження співпраці з МАГАТЕ. У цьому зв’язку в спільній заяві глав чотирьох держав підкреслюється рішучість гарантувати, що Іран ніколи не зможе розробити або придбати ядерну зброю.

Якщо ж Іран повернеться до виконання СВПД, це забезпечить йому скасування санкцій з позитивними перспективами для зростання іранської економіки. Глави держави висловили впевненість у можливості досягнення порозуміння та поновлення дії угоди.

«Це стане можливим лише в тому випадку, якщо Іран змінить курс. Ми закликаємо президента Райсі скористатися цією можливістю та повернутися до добросовісних зусиль для швидкого завершення наших переговорів. Це єдиний надійний спосіб уникнути небезпечної ескалації, яка не відповідає інтересам жодної країни», –підкреслюється в заяві.

Напередодні Іран погодився відновити переговори зі світовими державами щодо ядерної угоди.

Нагадаємо, США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як відомо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується».

Крім того, в Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього.







