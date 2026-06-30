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НАТО вирішило подразнити Путіна. Альянс відкрив новий штаб біля кордонів РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАТО вирішило подразнити Путіна. Альянс відкрив новий штаб біля кордонів РФ
НАТО зробило новий крок для стримування Росії
фото: НАТО

Новий командний центр координуватиме сили НАТО в Естонії та Латвії й відповідатиме за оборону регіону у разі нападу Росії

НАТО посилило свою військову присутність на східному фланзі, відкривши новий командний центр в Естонії. Штаб координуватиме дії підрозділів Альянсу в Естонії та Латвії, а також відповідатиме за підготовку до можливого нападу Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Командний центр розташований у місті Валга, неподалік кордону Естонії з Латвією. Під час урочистої церемонії Перший німецько-нідерландський корпус офіційно перебрав командування над частиною сил НАТО на східному фланзі від Багатонаціонального корпусу «Північний Схід».

Новий штаб стане тактичним центром управління для значної частини східного крила Альянсу. Він керуватиме всіма підрозділами НАТО, розміщеними в Естонії та Латвії, а також національними сухопутними військами цих країн.

До його основних завдань входитимуть проведення військових навчань, координація підготовчих заходів і організація оборони регіону у випадку можливого нападу російських військ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що створення нового командного центру суттєво зміцнить оборонні можливості Альянсу.

«Додаючи ще один високоефективний штаб до східного флангу НАТО, ми підвищуємо нашу готовність, посилюємо структури командування та управління і зміцнюємо нашу здатність стримувати будь-якого потенційного противника», – заявив він.

Командувач Сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донаг'ю зазначив, що європейські союзники нині беруть на себе найбільшу відповідальність за власну безпеку за останні 35 років.

У церемонії відкриття також взяли участь міністри оборони Нідерландів, Естонії та Латвії. Захід відбувся напередодні саміту НАТО, який має пройти в Анкарі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що удари українських безпілотників по стратегічних об'єктах у глибині Росії вже вплинули на настрої найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. 

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Теги: росія НАТО путін Естонія

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