«Нацистський салют» на Майдані? Анатомія спецоперації проти України

Історія відео, яке поставило посольство Ізраїлю в незручне становище

Минулого тижня посольство Ізраїлю в Україні опублікувало заяву такого змісту: «21 червня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція об'єднання «Братство».

Її учасники вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. «Висловлюємо занепокоєння у зв'язку з цією акцією, яка паплюжить пам'ять мільйонів жертв нацизму. Сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів України відповідно до законодавства України».

Учасники «Братства» під час мітингу демонстрували нацистський салют

Реакцію дипломатів можна зрозуміти: будь-які прояви пропаганди нацизму є неприпустимими. Водночас цей інцидент яскраво підсвічує іншу проблему епохи гібридних воєн – критичну важливість перевірки фактів та джерел інформації.

Врешті виявилось: відео з нацистським вітанням, на яке гостро відреагувало посольство, є елементом складної інформаційної спецоперації.

Одразу підкреслимо: той факт, що поява відео є елементом провокації, жодним чином не виправдовує учасників. Якраз навпаки: безвідносно до того, коли саме і з якою метою були зняті ці кадри (навіть якщо це відверта постановка на замовлення ворога), вони містять ознаки правопорушення. Пропаганда нацизму та розпалювання ворожнечі в умовах повномасштабної війни не можуть залишатися безкарними. Зрештою, реальні кримінальні справи проти провокаторів стануть найкращим щепленням від подібних ІПСО в майбутньому.

Тож у чому, власне, полягає інформаційна спецоперація?

Два короткі відео, на яких кількадесят юнаків із закритими обличчями «кидають зіги» на Майдані, дійсно є. Але зняті вони зовсім не на акції «Братства», і не 21 червня, а за місяць до того.

Лідер «Братства» спростував причетність організації до цих подій і навіть підкреслив, що «братчики» завжди підтримували Ізраїль. «Правий сектор» заявляє, що група молодиків на відео є провокаторами, які фінансуються Вадимом Новинським.

Та найголовніше: спосіб появи роликів та їх стрімкого «розгону» в соцмережах дуже схожий на те, як працюють російські інформаційні вкиди.

Механізм поширення інформаційної маніпуляції є класичним. Спочатку відео розійшлося в Telegram, потім – в інших соцмережах, а тоді його підхопили російські пропагандистські ресурси. Зокрема, 25 травня російський «телеканал» РЕН TV використав ці кадри у «репортажі» про перепоховання у Києві Андрія Мельника.

З яких джерел дипломати отримали це відео і чому відреагували настільки різко, без перевірки фактів та звернення до правоохоронців – це питання до посольства.

Зазначимо «Главком» при підготовці матеріалу звернувся до посла Ізраїлю в Україні пана Михайла Бродського з проханням прокоментувати нововиявлені факти в цьому скандалі. Проте на момент публікації відповіді не отримав. Дипломати вивчають обставини і з висновками не поспішають.

Втім, аби зрозуміти анатомію спецоперації, розберемо всі події детально і по порядку.

У неділю, 21 червня, на Майдані проходили дві паралельні події: «Марш Традиції» (організований, зокрема, «Правим сектором» та іншими правими групами) та хода на захист сім'ї, дітей та України (організована рухом «Всі разом!»). У цей самий час неподалік проходила щорічна хода «КиївПрайд».

Лідер руху «Всі разом!» Руслан Кухарчук опублікував спростування заяви Посольства Ізраїлю, назвавши її «брехливою»: «На відміну від посольства Ізраїлю в Україні, я був на Майдані 21 червня і на власні очі бачив все, що там відбувалося.

21 червня на Майдані Незалежності не відбувалося акцій «Братства». Там проходили два заходи – Хода на захист сім'ї, дітей та України і Марш традиції.

Як співорганізатор подій на Майдані 21 червня уповноважений повідомити, що жодного випадку підняття руки з розпрямленою долонею на 45 градусів вгору до неба не було.

Закликаю Посольство Ізраїлю в Україні встановити осіб в своїй канцелярії, які принесли на стіл цю брехню, і вжити щодо них дисциплінарних заходів. Також закликаю згадане посольство спростувати поширену брехню і вибачитися перед українською державою за спробу її дискредитації».

Схожа позиція і в лідера «Братства» Дмитра Корчинського: «21 червня я був присутній на Майдані й прискіпливо придивлявся до всього, що там відбувалося. Я справді помітив серед представників інших організацій кількох людей з Братства. Жодного представника посольства Ізраїлю там не було…

Ніхто на акції не демонстрував нацистський салют. Дехто хрестився. Саме це було розцінено посольством Ізраїлю, як нацистські жести…

Попри те, що Москва десятиліттями надає допомогу ворогам Ізраїлю – Хамасу, Хезболлі та Ірану – прем'єр-міністр Нетаньяху неодноразово заявляв про свої дружні стосунки з Путіним. В цілому, ізраїльський уряд більше зорієнтований на співпрацю з Москвою, аніж з Києвом.

Сподіваюся, що МЗС України розуміє: брехлива заява посольства Ізраїлю спрямована не проти кількох хлопців з Братства…, вона спрямована проти України, вона покликана допомогти московитській пропаганді про «нацизм» в Україні».

Про що ж говорять факти? Два відеоролики, які стали причиною дипломатичного скандалу, насправді були зняті на місяць раніше – 23 травня.

Тоді на Майдані відбувалась акція проти міграції, серед організаторів якої було «Братство». Однак зі скандальних кадрів видно, що вони були зняті на Майдані в інший час – до або після основної акції. Символіки і представників «Братства» чи інших груп на роликах не видно.

Першоджерелом кадрів із «зігуванням», які поширилися в мережі, став Telegram-канал під назвою «Біле сонце». Відео опубліковані там 23 травня о 23:58 – ймовірно тоді, коли їх «герої» були вже за межами Києва чи, принаймні, «залягли на дно».

Скандальне відео вперше було опубліковано 23 травня, тобто твердження про акцію 21 червня – відвертий фейк

У повідомленнях Telegram-каналу фігурують угруповання «Біла Варта» і «Біле Сонце». Для зовнішнього спостерігача вони виглядають як расисти і праві екстремісти. Але дуже схоже на те, що насамперед – це актори, які створюють картинку для антиукраїнської пропаганди. Свідомо чи несвідомо – в цій ситуації не має значення.

Уночі з 21 на 22 червня «Правий сектор» опублікував заяву із таким заголовком: «під час проведення Маршу Традиції відбулося очищення лав правого середовища України». Зокрема, в заяві наголошується:

«Група активістів націоналістичних організацій провела виховну бесіду з представниками «Білої Варти».

Зазначений осередок входить до неформальної ворожої структури «Об'єднання правих за мир» (ОПЗМ), яка, за наявною інформацією, фінансується з-за кордону коштами колишніх депутатів-регіоналів та представників ОПЗЖ, зокрема особою на прізвище Новінський.

Упродовж тривалого часу «Біла Варта» провадила антимобілізаційну інформаційну кампанію, закликала до неучасті у війні, поширювала наративи про «безсенсовність опору російським окупантам» та «мир на умовах агресора», фактично формуючи в умовах війни антидержавне підпілля.

Спонукаючи громадян України до силової протидії мобілізаційним заходам та демонстративної зневаги до представників держави, діячі «Білої Варти» сумлінно відпрацьовували замовлення прокремлівських кураторів, які діють з території ЄС».

Цікаво, що колишній нардеп Ігор Мосійчук, який давно помічений у співпраці з Новинським, у своєму дописі за 1 квітня пише: «Справжній націоналізм – розуміти, що нація – це живі люди, а не території, прапори, чи штампи у паспорті… Об'єднання Правих за Мир – ті, хто зберігають здоровий глузд, вірність нації та сміливість боротися за свої ідеали…». Та перераховує, очевидно, членів об'єднання, серед яких, зокрема, «Біла Варта» і «Біле Сонце». Нагадаємо, що 9 травня Мосійчук разом з Новинським та іншими регіоналами-втікачами покладали квіти до радянського монумента у Відні.

Отже, скидається на те, що на камери на Майдані працювали не українські патріоти, а найнята група, яка створювала потрібну пропагандистську картинку.

Це підтверджується і риторикою самого ресурсу. Телеграм-канал «Біле сонце» обурюється тим, що «певні націоналісти сором'язливо ховають свої нашивки 2014 року, та слідкують, щоб ніде в медійку не потрапили тотенкопфи та Ідея Naції». Автори допису додають, що на їхні акції «виходять вірні сини ідеї, а не помірковані хитропланщики, що опікуються репутацією… більше ніж політичними ідеями, з яких народились».

Цей пасаж є ще одним свідченням: оскільки реальні українські ультраправі дбають про репутацію держави і не відпрацьовують наратив про «фашизм в Україні», таку потрібну пропагандистам картинку доводиться створювати штучно.

Як же ця провокація потрапила в поле зору дипломатів?

На жаль, до легітимізації вкиду долучилися діячі з України. Зокрема, 24 травня у мережі X (Twitter) відео поширила дослідниця Марта Гавришко. До публікації вона додала коментар англійською мовою: «Це неонацисти, які сьогодні пройшли маршем до київського Майдану Незалежності на мітинг проти трудової імміграції до України. Європо, уважно поглянь на своїх «захисників».

Твіт Гавришко отримав понад мільйон переглядів та майже чотири тисячі репостів. Зокрема, репост цього твіта зробила російська «лібералка» Юлія Латиніна. Саме завдяки такій легітимізації маргінальне відео набуло широкого розголосу.

Публічна риторика Гавришко вже неодноразово ставала предметом критики в українському суспільстві як така, що свідомо чи несвідомо підігрує ворожим ІПСО та систематично використовується російською пропагандою для дискредитації України.

Отже, перед нами – повна схема інформаційної «багатоходовки». Спочатку маргінальна група, імовірно фінансована проросійськими політиками-втікачами, створює провокативну картинку. Далі ці кадри вкидаються через пов'язані з нею анонімні телеграм-канали. Тоді вже спрацьовує фактор «антифашистів», які бездумно легалізують фейк у західному інфополі. Російським пропагандистам залишається лише зібрати врожай, а іноземним дипломатам – на жаль, потрапити в ретельно розставлену інформаційну пастку.

Ця історія – приклад того, як легко в епоху «постправди» стати мимовільним співучасником інформаційної спецоперації.

І поки посольство Ізраїлю мовчить, головний рабин України Моше Асман визнав: заява ізраїльських дипломатів щодо нібито нацистських гасел та жестів від представників об'єднання «Братство» безпідставна.

Моше Асман зустрівся з лідером об'єднання «Братство» Дмитром Корчинським. За його словами, відео, яке поширювалося соціальними мережами, не має жодного стосунку до вищезгаданої акції і насправді було зняте значно раніше, а люди на ньому не є учасниками «Братства» чи інших українських патріотичних організацій.

«Йдеться про неповнолітніх провокаторів, яких, імовірно, могли використати російські спецслужби, зацікавлені в подібних провокаціях, заплативши їм гроші», – констатував Моше Асман.

Моше Асман розповів, що вже мав розмову з послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським, під час якої пояснив, що команду посольства «було введено в оману». «Сподіваюся, що правоохоронні органи знайдуть усіх цих провокаторів. Зараз дуже важливо не дозволити провокаціям посварити Україну з Ізраїлем та єврейською громадою в усьому світі. Ми стоїмо на одному боці – на боці світла, на боці України та правди! Слава Україні! Слава Ізраїлю!» – написав головний рабин України.

Перед тим, як робити публічні оцінки, особливо на високому дипломатичному рівні, треба ретельно верифікувати і факти, і джерела їх походження. У гібридній війні ворог б'є не лише ракетами, а й фейками, намагаючись розсварити партнерів. Найкраща зброя проти цього – інформаційна гігієна та відверта комунікація з офіційним Києвом.

Інна Михайлівська, для «Главкома»