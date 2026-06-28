Губернатор Іркутської області попросив силовиків розібратися з росіянами, які перепродують пальне

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв зауважив, що деякі росіяни роблять запаси пального не для особистого використання, а з метою наживи, що є спекуляцією

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв звернувся до правоохоронних органів із проханням розібратися з громадянами, які займаються перепродажем пального за завищеними цінами. Про це пише «Главком».

Очільник регіону назвав такі дії спекуляцією та наголосив, що подібна діяльність є неприпустимою, оскільки деякі особи роблять запаси не для особистого використання, а з метою наживи.

За словами Кобзєва, причиною утворення багатоклометрових заторів на автозаправних станціях області став штучно створений ажиотаж. Місцева влада наразі координує свої дії з профільними відомствами та розраховує повністю врегулювати ситуацію і знизити підвищений попит на пальне протягом 10-14 днів.

Напередодні цієї заяви міський голова Іркутська пообіцяв забезпечити встановлення біотуалетів у місцях утворення черг біля автомобільних заправних станцій.

Як відомо, Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92.

За даними Reuters, виробництво бензину в Росії впало приблизно на чверть, порівняно з минулим роком. Міністерство енергетики Росії поки що коментувало ситуацію. Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявив, що Астана не отримувала від Москви офіційного запиту на постачання палива.

Нагадаємо, паливна криза охопила вже 53 регіони країни – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

Енергетичний колапс охопив російські регіони та окуповані РФ регіони. Останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.