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Глава МЗС Естонії пояснив, чому Путін почав втрачати оптимізм

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава МЗС Естонії пояснив, чому Путін почав втрачати оптимізм
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав ціну ударів українських дронів по Росії
фото: Flickr

Далекобійні удари України дедалі сильніше б'ють по російській економіці

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що удари українських безпілотників по стратегічних об'єктах у глибині Росії вже вплинули на настрої найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За словами глави естонського МЗС, за останні місяці в Кремлі відбулися помітні зміни, а головною причиною цього стали економічні наслідки українських ударів по важливих об'єктах на території Росії.

«Ми знаємо, що за останні два з половиною місяці настрій в оточенні Путіна змінився…Він уже не такий оптимістичний. Головна причина - економічна: саме через ці удари по глибинних об’єктах», – пояснив Цахкна.

Водночас міністр закликав союзників по НАТО не перешкоджати далекобійним ударам України по російській території. На його думку, саме така тактика посилює тиск на Кремль.

Цахкна також прокоментував випадки падіння українських безпілотників на території країн НАТО. Він визнав, що в Естонії «не раді» таким інцидентам, однак наголосив, що вони не повинні стати приводом для обмеження українських операцій. «Ми не кажемо Україні, щоб вона припинила це», – зазначив глава МЗС Естонії.

Окремо дипломат відкинув звинувачення Росії в тому, що країни Балтії нібито допомагають Україні здійснювати атаки або надають для цього свій повітряний простір. Такі заяви Москви він назвав «безглуздими».

За словами Цахкни, одним із найболючіших питань для Кремля залишається експорт енергоносіїв. Він нагадав, що близько 60% російської нафти проходить через вузьку Фінську затоку. Водночас дипломат не вважає, що економічний тиск найближчим часом змусить Путіна сісти за стіл переговорів. «Найімовірніше, він подвоїть свої стратегічні помилки», - прогнозує дипломат.

Нагадаємо, вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Унаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На підприємстві, ймовірно, виникла пожежа, про що свідчило задимлення над територією об'єкта.

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Теги: НАТО Естонія дрон росія

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