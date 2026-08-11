Атака на український літак у Лейпцигу: виявлено схожу справу з російським слідом

Правоохоронці знайшли невеликий пристрій, який може допомогти у встановленні причетних до диверсії

Поблизу місця атаки на український Ан-124 «Руслан» в аеропорту Лейпциг/Галле слідчі виявили підозрілу антену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

На дереві правоохоронці знайшли невеликий пристрій, який, на думку слідства, може допомогти у встановленні причетних до диверсії. За попередньою версією, антену могли встановити самі зловмисники. Експерти припускають, що пристрій міг посилювати сигнал для наведення на аеропорт безпілотника, оснащеного вибухівкою.

Видання пише, що є справа, яка разюче схожа на атаку на український літак у Лейпцигу. Два роки тому мережа завербованих так званих «одноразових агентів», що працювала у Литві, Польщі та Німеччині, відправляла вибухові пристрої, деякі з них авіаперевезеннями.

За даними слідства, її могла контролювати російська військова розвідка ГРУ. Посилки спалахнули в аеропорту Лейпцига, Бірмінгемі та Варшаві. Наразі в Польщі та Литві перебувають під судом кілька осіб за серію нападів.

Також відомо, що молодий українець, завербований для нападів, очевидно, також подорожував до ФРН. Там він міг збирати предмети для російської спецслужби, які, ймовірно, були використані для вибуху безпілотника. Серед них були деталі дронів, спеціальні кріплення та бляшанки.

Нагадаємо, на безпілотнику з вибухівкою, який атакував український вантажний літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг/Галле, виявили слід ДНК. Біологічний матеріал збігся з ДНК, який раніше вже реєстрували у Литві.

Раніше повідомлялося, що безпілотник із вибухівкою врізався в крило українського Ан-124, однак пристрій не здетонував. Згодом вибухівку знайшли на певній відстані від самого дрона. Не виключається, що вона відокремилася від безпілотника під час зіткнення з літаком.