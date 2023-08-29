Похорон Пригожина. Кремль повідомив, чи вшанує Путін Героя Росії

Щвидше за все Пригожина поховають у Петербурзі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це він сказав під час пресконференції.

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«Присутність президента на похороні не передбачається. Конкретно щодо похорону ми інформації не маємо, рішення приймають рідні, і ми не можемо говорити без них», – повідомив Пєсков.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що швидше за все ватажка ПВК поховають у Петербурзі. Там уже розпочали підготовку, перекривши проїзд до цвинтаря.

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Додамо, що Пригожин отримав звання Героя Росії за бої ПВК в Луганській області.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.