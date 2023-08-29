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Похорон Пригожина. Кремль повідомив, чи вшанує Путін Героя Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Похорон Пригожина. Кремль повідомив, чи вшанує Путін Героя Росії
Літак Євгена Пригожина збили 23 серпня у Тверській області
фото з відкритих джерел

Щвидше за все Пригожина поховають у Петербурзі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це він сказав під час пресконференції.

«Присутність президента на похороні не передбачається. Конкретно щодо похорону ми інформації не маємо, рішення приймають рідні, і ми не можемо говорити без них», – повідомив Пєсков.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що швидше за все ватажка ПВК поховають у Петербурзі. Там уже розпочали підготовку, перекривши проїзд до цвинтаря.

Додамо, що Пригожин отримав звання Героя Росії за бої ПВК в Луганській області. 

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина. 

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

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Теги: росія путін Дмитро Пєсков Євген Пригожин

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