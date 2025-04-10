Росію атакували понад пів сотні безпілотників (відео)

У московському аеропорту «Внуково» та калузькому «Грабцево» було введено режим обмеження польотів

Підмосковʼя, а також пʼять областей РФ у ніч проти 10 квітня атакували безпілотники. Місцеві чули гучні вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Жителі Підмосков’я чули сильний вибух у Наро-Фомінську о 22:30. Від гучного звуку в деяких районах міста спрацювала сигналізація і затремтіли шибки у віконних рамах.

На болотах вночі не спали, намагалися збити дрони 🏹



💥Безпілотниками було атаковано Курщину, Брянщину та Білгородщину. Неспокійно було і на Московщині - в аеропорту "Внуково" та задіяно план "ковьор". Також заходи безпеки було запроваджено в Калузькому аеропорту. pic.twitter.com/4ictYGtEbP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 10, 2025

На тлі цих подій у московському аеропорту «Внуково» та калузькому «Грабцево» тимчасово було введено режим обмеження польотів – так званий план «Килим». Аеропорт тимчасово призупинив приймання та відправлення рейсів, однак згодом ці обмеження скасували.

Тим часом Міноборони РФ стверджує, що з вечора середи ППО нібито було знищено 42 безпілотники, при цьому тільки один із них – над Московською областю. 12 дронів, за твердженням РФ, було перехоплено в Калузькій області, решту – у Курській, Білгородській, Брянській, Орловській і в Криму.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня в місті Наро-Фомінськ під Москвою пролунали вибухи. Росіяни заявляли, що чули гучні звуки, схожі на стрілянину, а небо над містом освітлювали «червоні штуки», які нагадували гелікоптери. Дехто з очевидців повідомляв про низько літаючі об'єкти невідомого походження.

До слова, місто Калуга у Росії опинилося під атакою дронів. Губернатор Калузької області заявив про знищення шести БпЛА на території одного з районів. За його словами, постраждалих немає, як і пошкоджень інфраструктури.

Як повідомлялося, в ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України.