США змінили очільника делегації для участі у Кримській платформі: хто ним став

Стало відомо, хто очолить делегацію США на Кримській платформі

Президентську делегацію США для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи з де окупації півострова очолила міністерка енергетики Дженніфер Гренхольм. Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

«Президент Джозеф Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації з метою відвідування у Києві саміту Кримської платформи та заходів з нагоди 30-річчя незалежності України 23-24 серпня», – йдеться у заяві.

Зокрема, очолить делегацію міністерка з питань енергетики США Дженніфер Гренхольм.

До делегації увійшли тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та помічник міністра з міжнародних справ у міністерстві енергетики Ендрю Лайт.

Нагадаємо,США змінили свого представника на саміті «Кримської платформи», який відбудеться у Києві 23 серпня, і про це має офіційно повідомити американська сторона.

Напередодні стало відомо, що президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає «прямими погрозами» й «ультиматумом» заяви заступника голови окупаційного уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи».

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