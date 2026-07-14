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Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув капітан

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув капітан
Під удар Росії потрапили два торговельні судна
фото: proagro.com.ua (ілюстративне)

Під удар потрапили два торговельні судна під прапорами Танзанії та Ліберії, ще троє членів екіпажу отримали поранення

Російські війська завдали удару по двох цивільних торговельних суднах, які рухалися українським морським коридором у Чорному морі. Внаслідок атаки загинув капітан одного із суден, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Під удар потрапили судна, що ходили під прапорами Танзанії та Ліберії. За попередніми даними, екіпаж одного із суден складався з 11 осіб. Усіх моряків евакуювали на берег, однак врятувати капітана не вдалося.

В Одеській обласній прокуратурі підтвердили загибель члена екіпажу та повідомили про ще одного постраждалого. «Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні», – зазначили у прокуратурі.

Крім удару по суднах, пошкоджень зазнала й цивільна інфраструктура. Зруйновано два житлові будинки, у ще трьох приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та паркани.

Унаслідок обстрілу також виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.

Правоохоронці працюють на місці атаки та документують наслідки російського удару. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Нагадаємо, 14 липня Військово-морські сили України повідомили про знищення російського прикордонного корабля ФСБ «Ізумруд» поблизу Новоросійська. За даними українських військових, судно, яке брало участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році, було потоплене ударом морського безекіпажного комплексу.

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Теги: Одеса окупанти росія

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