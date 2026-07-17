Росія вдарила дроном по ринку в Херсоні: є загибла та шестеро поранених

Під вогнем опинилися літні люди, які просто прийшли за продуктами

Російські війська вранці 17 липня завдали удару FPV-дроном по території ринку в Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна та Херсонську обласну прокуратуру.

Херсонська обласна прокуратура у Facebook повідомила, що близько 9:30 росіяни вдарили дроном по території міського ринку у Херсоні, де в той час перебувало багато цивільних. Внаслідок удару смертельні поранення отримала 70-річна мешканка міста.

Крім того, в числі перших до лікарні доправили 65-річного чоловіка, у якого медики діагностували вибухову травму та уламкові поранення голови й тулуба. Згодом стало відомо ще про п'ятьох постраждалих. Серед них – 48-річний чоловік і чотири жінки віком 71, 73, 75 та 85 років. У всіх зафіксовано вибухові травми та уламкові поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Зазначимо, що Херсон залишається одним із міст, які російські війська майже щодня атакують артилерією та безпілотниками. Особливо часто окупанти застосовують FPV-дрони для ударів по цивільній інфраструктурі, транспорту та місцях скупчення людей. За даними Офісу Генерального прокурора, лише на деокупованій частині Херсонської області правоохоронці зареєстрували понад 5,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами атак дронів по цивільних об'єктах. Унаслідок цих атак загинули 287 мирних жителів, ще 2549 людей отримали поранення, з них 127 загиблих і 1754 поранених припадають безпосередньо на Херсон.

Нагадаємо, 13 липня російські війська атакували Херсон безпілотниками, завдавши ударів по автозаправній станції, транспортному підприємству та навчальному закладу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення, серед них – працівники АЗС.