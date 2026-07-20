Росіяни спалили «Епіцентр» у Сумах

На місці влучань працюють усі рятувальні служби

Увечері 20 липня російські війська атакували Суми безпілотниками. Спочатку під удар потрапив житловий сектор міста, де було пошкоджено багатоповерховий будинок і постраждали мирні жителі. Пізніше внаслідок ще однієї атаки спалахнула масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». Про це пише «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Росія атакувала житловий сектор Сум

За інформацією Сумської ОВА, увечері російські війська завдали удару безпілотником по житловому сектору міста.

«Цього вечора росіяни завдали удару безпілотником по житловому сектору Сум. Попередньо, ворог застосував реактивний БпЛА. Унаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок», – повідомили в адміністрації.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, яким надавали необхідну медичну допомогу.

Згодом ОВА уточнила, що кількість постраждалих зросла до трьох.

«Постраждали жінка та двоє дітей. Одну дитину доставили до лікарні. Інформація щодо її стану уточнюється. Другій дитині та жінці допомогу надали без госпіталізації», – йдеться в оновленому повідомленні.

Росіяни завдали удару дронами по житловому сектору міста Суми фото: Сумська ОВА

На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки удару. Влада також попередила про загрозу повторних атак і закликала жителів перебувати в укриттях.

Після вибуху загорівся «Епіцентр»

Пізніше в Сумах пролунав ще один вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ о 22:44 попередили про рух ворожого безпілотника на місто з північного напрямку.

Після атаки в місті виникла масштабна пожежа. За інформацією, що поширюється у місцевих джерелах, загорілася будівля торговельного центру «Епіцентр». У мережі також оприлюднили фото та відео, на яких видно інтенсивне горіння будівлі.

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У Сумах палає «Епіцентр» через атаку російських БпЛА фото: Кордон.Медіа

Станом на момент публікації офіційної інформації про можливих постраждалих унаслідок цієї атаки, а також про масштаби руйнувань у будівлі «Епіцентру» не оприлюднено.

Начальник Сумської ОВА Григоров написав, що ліквідація пожежі в торговому центрі в Сумах ускладнена через постійні повторні атаки. Тому роботи проводять лише з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, напередодні російські війська зруйнували одне з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та людей з інвалідністю, яке через мальовничу природу називали «маленькою Швейцарією». Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що заклад допомагав дітям і дорослим проходити реабілітацію та відновлюватися, однак тепер лежить у руїнах після російського удару. Очільник МЗС наголосив, що Росія свідомо атакує цивільні об'єкти, які є важливими для підтримки та відновлення людей.