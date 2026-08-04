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Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
Лінії електропередач у Молдові
фото (ілюстративне): moldpres.md

Через спеку, високий рівень споживання та проблеми з генерацією Молдові може не вистачити до 130 МВт потужності

Молдова може зіткнутися з аварійними відключеннями електроенергії вже ввечері 4 серпня через дефіцит потужності у пікові години. Громадян закликали скоротити споживання, щоб уникнути обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Молдови Доріна Жунгієту.

За його словами, на енергетичну систему країни вплинули одразу кілька факторів – аномальна спека, значне зростання споживання та низький рівень води у Дунаї, який обмежив роботу окремих електростанцій у регіоні.

«Споживання електроенергії дуже високе, а виробництво знизилося. Оскільки Молдова є частиною регіонального ринку та імпортує електроенергію, ми безпосередньо відчуваємо наслідки цих труднощів», – пояснив міністр.

Він зазначив, що найбільший ризик виникає у вечірні години – з 21:00 до 23:00. За цей період дефіцит електроенергії може становити до 130 МВт. Жунгієту повідомив, що уряд спільно з компанією Energocom та операторами ринку намагається знайти додаткові обсяги електроенергії, а також готовий задіяти екстрені механізми Moldelectrica.

Водночас міністр закликав громадян допомогти зменшити навантаження на систему: не вмикати зайве освітлення, перенести використання пральних машин, духовок та інших потужних приладів на інший час. Також жителів закликали підготуватися до можливих перебоїв – зарядити телефони, мати ліхтарики та інші резервні джерела освітлення.

Раніше Молдова ввела енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі. Наприклад, у країні обмежили комерційний експорт електроенергії у пікові години з 18:00 до 22:00. У громадських та комерційних будівлях внутрішнє освітлення скоротили щонайменше на 30%. У період з 18:00 до 06:00 у населених пунктах вимикатимуть фонтани, вітрини, декоративне, архітектурне та рекламне освітлення

Владі заборонили використовувати воду з Дністра для миття вулиць, тротуарів, а також для заповнення басейнів чи розважальних водойм. Полив сільськогосподарських угідь та забір води з річки дозволено виключно вночі. Промислові підприємства, не задіяні у сферах медицини та виробництва продуктів харчування, зобов'язані скоротити споживання води.

Нагадаємо, 3 серпня з'явилася інформація про те, що Угорщина вперше за понад 40 років повністю зупинить роботу своєї єдиної атомної електростанції «Пакш» через рекордне обміління Дунаю. Воду з цієї річки використовують для охолодження реакторів станції.

Втім, наразі цього кроку вдалося уникнути. Вже зранку 4 серпня прем'єр країни Петер Мадяр заявив, що АЕС була «за кілька міліметрів» до повної зупинки, але потім рівень води перестав знижуватися, а до ранку піднявся на 1,5 сантиметра.

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Теги: Молдова електроенергія енергетика

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