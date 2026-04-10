Алкогольний сектор Європи стикнувся з новими викликами

Єгор Голівець
Через війну в Ірані бракує пляшок і банок, компанії просять Індію скасувати мита

Європейські виробники алкоголю зіткнулися з ризиком перебоїв у постачанні через дефіцит упаковки, спричинений війною на Близькому Сході: компанії звернулися до уряду Індії з проханням тимчасово скасувати імпортні мита на скляні пляшки та алюмінієві банки. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про звернення Федерації європейського бізнесу в Індії, до якої входять великі виробники алкоголю, зокрема Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev, Heineken та Carlsberg.

У листі пояснюється, що в Індії виникли проблеми з виробництвом упаковки: місцеві заводи не можуть працювати на повну потужність. Через це компанії вже відчувають нестачу алюмінієвих банок і скляних пляшок.

Ситуацію ускладнює подорожчання матеріалів для упаковки: скла, картону та інших компонентів. Водночас виробники не можуть просто підняти ціни на продукцію, адже в більшості регіонів це потрібно погоджувати з владою.

У галузі визнають, що витрати вже зросли і можуть збільшитися ще більше. Якщо доведеться закуповувати упаковку в інших країнах, це зробить виробництво ще дорожчим.

Представники індустрії попереджають: без імпорту упаковки можливі перебої у виробництві, оскільки внутрішніх ресурсів не вистачає для покриття попиту.

«Війна вже призвела до суттєвого скорочення внутрішніх поставок скляних пляшок та алюмінієвих банок, і галузь змушена імпортувати їх, щоб задовольнити попит», – заявив директор Асоціації пивоварів Індії Вінод Гірі.

Додатковою проблемою стало подорожчання енергоносіїв і перебої з постачанням газу, який використовується у виробництві скла. Через це робота індійських підприємств стала менш стабільною.

За словами джерел у галузі, компанії вже розглядають варіанти імпорту упаковки з країн Південно-Східної Азії, оскільки побоюються, що дефіцит може виникнути вже найближчим часом.

Попри оголошене коротке перемир’я між США та Іраном, ключовий морський маршрут для транспортування енергоресурсів досі не відновив роботу повною мірою, що продовжує тиснути на ринки.

Індія є одним із найбільших і найдинамічніших ринків алкоголю у світі. Водночас війна на Близькому Сході вже впливає на глобальні постачання: дорожчає енергія, виникають перебої з виробництвом упаковки, що створює додаткові ризики для бізнесу.

Нагадаємо, що одночасні війни в Україні та на Близькому Сході створюють суттєве навантаження на економіку та суспільства європейських країн. Паралельні конфлікти мають прямий вплив не лише на економічну ситуацію, а й на внутрішню стабільність країн Європи.

