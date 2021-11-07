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    Аеропорт Пальма-де-Майорки призупинив роботу через масову втечу пасажирів

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    Аеропорт Пальма-де-Майорки призупинив роботу через масову втечу пасажирів

    Поліція затримала 11 пасажирів і розшукує ще десяток, які втекли після зупинки марокканського рейсу через помилкову невідкладну медичну допомогу

    Летовище Пальма-де-Майорки на Балеарських островах призупинило роботу через інцидент з пасажирами марокканського літака. Про це пише El Pais.

    Близько 20:30 вечора п'ятниці 5 листопада літак авіакомпанії Air Arabia, що прямував з Касабланки до Стамбулу, попросив екстреного приземлення на летовищі Пальма-де-Майорки через, нібито, невідкладну ситуацію з пасажиром, який потребує термінової медичної допомоги.

    Після приземлення, коли двері літака відкрили для евакуації хворого, близько 20 пасажирів вибігли з літака та розбіглися у різні боки, створивши аварійну обстановку для інших літаків, що готувалися до зльоту в цей момент.

    З міркувань безпеки роботу летовища було тимчасово призупинено, рейси затримувались. Летовище відновило роботу після 23:30.

    Теги: літак аеропорт поліція
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    Аеропорт Пальма-де-Майорки призупинив роботу через масову втечу пасажирів