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    Імпічмент Трампа: сенатори склали присягу для судового розгляду

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    Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату - Імпічмент Трампа: сенатори склали присягу для судового розгляду
    Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату
    Фото: Reuters

    Сенатори виступатимуть в ролі великого журі присяжних

    Члени верхньої палати Конгресу США склали присягу перед судовим розглядом справи з імпічменту Дональда Трампа, де вони виступатимуть в ролі великого журі присяжних.

    Про це повідомляє The Hill.

    «Cенатори підходили до трибуни, де ставили свої підписи в книзі з присягою», - описує видання процедуру.

    Зазначається, що при цьому всі дотримувалися соціального дистанціювання, а трибуну та ручки, якими законодавці ставили підписи, обробляли засобами дезінфекції.

    Процедура складання присяги відбулася на наступний день після того, як демократи в Палаті представників офіційно передали до Сенату статтю з імпічменту Дональда Трампа.

    Безпрецедентність ситуації полягає в тому, що процедурі відсторонення від влади вперше в історії країни двічі піддається один і той же президент, причому який вже склав свої повноваження.

    Стаття звинувачення в резолюції всього одна — підбурювання до заколоту.

    Сам процес щодо імпічменту почнеться після 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників, так звані керуючі імпічменту, виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори — в якості присяжних. Головою процесу стане сенатор-демократ Патрік Ліхі (від штату Вермонт).

    Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 232 законодавців, проти - 197.

    Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

    Теги: США Дональд Трамп імпічмент президент дебати
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