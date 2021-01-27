Імпічмент Трампа: сенатори склали присягу для судового розгляду

Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату

Сенатори виступатимуть в ролі великого журі присяжних

Члени верхньої палати Конгресу США склали присягу перед судовим розглядом справи з імпічменту Дональда Трампа, де вони виступатимуть в ролі великого журі присяжних.

Про це повідомляє The Hill.

«Cенатори підходили до трибуни, де ставили свої підписи в книзі з присягою», - описує видання процедуру.

Зазначається, що при цьому всі дотримувалися соціального дистанціювання, а трибуну та ручки, якими законодавці ставили підписи, обробляли засобами дезінфекції.

Процедура складання присяги відбулася на наступний день після того, як демократи в Палаті представників офіційно передали до Сенату статтю з імпічменту Дональда Трампа.

Безпрецедентність ситуації полягає в тому, що процедурі відсторонення від влади вперше в історії країни двічі піддається один і той же президент, причому який вже склав свої повноваження.

Стаття звинувачення в резолюції всього одна — підбурювання до заколоту.

Сам процес щодо імпічменту почнеться після 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників, так звані керуючі імпічменту, виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори — в якості присяжних. Головою процесу стане сенатор-демократ Патрік Ліхі (від штату Вермонт).

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 232 законодавців, проти - 197.

Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.