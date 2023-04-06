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Світова IT-компанія знищила своє обладання в Росії та озвучила причини рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Світова IT-компанія знищила своє обладання в Росії та озвучила причини рішення
Компанія Cisco, що розробляє та продає мережеве обладнання виріщила припинити усі роботи в РФ
фото з відкритих джерел

Компанія вирішила утилізувати обладнання через припинення дії ліцензій та перешкоди до реекспорту

Через масові антиросійські санкції, що були запроваджені світовою спільнотою через вторгнення Росії в Україну, найбільший американський виробник IT-обладнання Cisco Systems знищив у Росії усі свої матеріально-виробничі запаси.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на бухгалтерську звітність юрособи Cisco в Росії, було знищено матеріально-виробничі запаси майже на 1,85 млрд рублів (трохи більше $23 млн).

Компанія вирішила утилізувати обладнання через припинення дії ліцензій та перешкоди до реекспорту. Cisco також знищить все IT-обладнання та демо-зразки.

Cisco – американська транснаціональна компанія, що розробляє та продає мережеве обладнання, призначене в основному для великих організацій та телекомунікаційних підприємств (спочатку займалася лише корпоративними маршрутизаторами). Одна з найбільших у світі компаній, що спеціалізуються у галузі високих технологій.

Однією з особливостей бізнес-моделі компанії стала багаторівнева розгалужена система сертифікації інженерів з комп'ютерних мереж.

Ще у червні 2022 року  представники Cisco заявили про те, що компанія згортає бізнес у Росії та Білорусі . У березні 2022 року вона припинила діяльність у регіоні, включаючи продаж та послуги.

Нагадаємо, нещодавно у  київський офіс та в оселю власника відомої київської ІТ компанії прийшли правоохоронці. Офіційна причина – обшуки стосуються земельних ділянок у Київській області, які  компанія придбала раніше.

«В офіс MacPaw та в мій особистий дім прийшли з обшуками. Навіть у час повномасштабної війни чиновники знаходять привід, час і спосіб тиснути на український бізнес», – пише власник IT-компанії.  

До обшуків працівники компанії надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки  – необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше.

Читайте також: Власника потужної ІТ компанії обшукали правоохоронці: усі подробиці

Теги: санкції бізнес документи послуги

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