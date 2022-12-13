Американські військові випробували нову гіперзвукову ракету

Пуск ракети був здійснений з бомбардувальника B-52H Stratofortress

На розробку та випробування нової гіперзвукової зброї пішло п’ять років

Військово-повітряні сили США провели перше робоче випробування ракети AGM-183A, яка вважається інструментом швидкого реагування із запуском з повітряних носіїв. Пуск був здійснений з бомбардувальника B-52H Stratofortress, повідомляє командування американських ВПС.

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«Це випробування стало першим запуском повноцінного бойового прототипу ракети», - зазначається у повідомленні.

Перед цим проводилися тести її двигунів.

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Після відокремлення від літака ракета розігналася до гіперзвукової швидкості, що вп’ятеро перевищує швидкість звуку. Вона успішна досягла цілі.

На розробку та випробування нової гіперзвукової зброї пішло п’ять років.

Ракети подібного класу мають на меті забезпечити для американських сил можливість уражати цінні й фіксовані цілі в умовах дефіциту часту під час конфліктів.

До слова, Іран планує обмежити радіус дії ракет, які передаватиме РФ, тому що боїться міжнародної негативної реакції.

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