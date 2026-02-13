Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду

Угода передбачає зниження тарифів, розширення доступу до ринку американської продукції в Азії та інвестиції в енергетичні та технологічні проєкти США

Вашингтон і Тайбей домовилися про укладення угоди минулого місяця

Сполучені Штати і Тайвань підписали масштабну торговельну угоду. Підписання формалізує домовленість, оголошену Вашингтоном і Тайбеєм у січні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За умовами угоди, Тайвань придбає у США скраплений природний газ та сиру нафту на суму понад 44 мільярдів доларів, а також відкриє свій ринок для американських товарів, серед яких м’ясо, молочні продукти, пшеницю, медичні вироби та автомобілі. Крім того, Тайвань зобов’язується закупити цивільні літаки та запчастини на $15 млрд та інвестувати близько $25 млрд в енергетичне обладнання до 2029 року.

Формальне підписання угоди знизить тарифи на тайванські товари з 20% до 15%, а середня тарифна ставка на експорт до США скоротиться з 35,8% до 12,3%. Частка експорту, що підпадає під взаємні тарифи, зменшиться з 24% до 15,5%. Тайвань також дозволить імпорт яловичого фаршу та деяких субпродуктів і узгодить правила щодо залишків рактопаміну з міжнародними стандартами.

«Угода усуне тарифні та нетарифні бар’єри для експорту США до Тайваню, відкриваючи нові можливості для фермерів, виробників та малого бізнесу», – заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

Невизначеність залишається щодо подробиць фінансування виробництва мікросхем у США. Тайвань спершу обіцяв виділити $250 млрд прямих інвестицій і ще $250 млрд у вигляді державних гарантій позик, але документ не уточнює конкретні механізми витрат. Водночас тайванські компанії отримають пільговий режим щодо постачання певної кількості мікросхем до США без мит, доки американські виробничі потужності нарощуються.

США також розширять інвестиції в ключові галузі Тайваню, включно з напівпровідниками, штучним інтелектом, обороною та біотехнологіями, що підкреслює стратегічне значення економічного партнерства між двома країнами.ʼ

Раніше повідомлялося, що Тайвань і США досягли «широкого консенсусу» щодо переговорів про мита. У грудні минулого року уряд Тайваню заявив, що прагне знизити мита на експорт до США з 20% до 15%. Тайбей неодноразово заявляв, що його пропозиція включає допомогу в повторенні успіху острова у створенні технологічних кластерів навколо спеціалізованих наукових парків.