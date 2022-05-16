Анджей Дуда святкує 50-річчя. Цікаві факти з життя президента Польщі

Чинний президент Польщі має юридичну освіту, а на перших президентських виборах переміг чинного главу держави

Анджей Дуда народився 16 травня 1972 року у Кракові. У рідному місті він здобув юридичну освіту, закінчився факультет права і адміністрації Ягеллонського університету. З лютого 1997 року Дуда працював в університеті на кафедрі адміністративного судочинства, 2005-го отримав ступінь доктора права.

Наступного року Анджей Дуда розпочав кар’єру чиновника, обійнявши посаду заступника держсекретаря у міністерстві юстиції. З 2008 по 2010 роки працював статс-секретарем у канцелярії тодішнього президента Польщі Леха Качинського.

Перші політичні кроки Дуда зробив на початку десятих років ХХІ століття. 2010 року він програв вибори мера Кракова, а уже наступного року став членом Сейму (нижньої палати парламенту Польщі) від партії «Право і справедливість». З цією партією, якою керує брат-близнюк загиблого у авіакатастрофі під Смоленськом президента Леха Качинського Ярослав, пов’язана політична доля нинішнього президента.

2015 року Анджей Дуда уперше взяв участь у президентських виборах. Мінімально програвши перший тур чинному главі держави Броніславу Коморовському, Дуда у другому турі зумів здолати представника «Громадянської платформи», набравши 51,55% голосів виборців (за Коморовського проголосували 48,45%).

На посаді президента Дуда відзначився як проукраїнськими заявами, зокрема, щодо агресії Росії у Криму і на Донбасі, так і антиукраїнськими, на кшталт підтримки «анти бандерівського» закону чи звинувачення українців у причетності до геноциду поляків у Гуті-Пеняцькій під час Другої світової війни (коли німецька окупаційна адміністрація знищила ціле польське село на Львівщині).

Анджей Дуда провів у Польші декомунізацію, схожу на процес, який розпочався за кілька років до того в Україні.

Анджей Дуда з сім'єю святкує перемогу на виборах

2020 року Дуда виграв другі президентські вибори, перемігши у обох турах представника «Громадянської платформи», мера Варшави Рафала Тшасковського – 51,03% проти 48,97% у опозиційного політика.

Анджей Дуда у перший же день повномасштабної війни Росії проти України підтримав нашу державу, назвавши дії Кремля безпрецедентним порушенням міжнародного права. Ще о 05:48 ранку 24 лютого Дуда подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Також Дуда заявляв, що Польща підтримав ідею вступу України до Євросоюзу.

Чинний президент Польщі з 1994 року одружений із донькою відомого польсько-єврейського письменника Юліана Корнгаузера Агатою. 1995-го у майбутнього президентського подружжя народилася донька Кінга, яка пішла батьковим шляхом, закінчивши юридичний факультет Ягеллонського університету.

Президент Польщі і перша леді

Донька очільника Польщі, як і тато, отримала юридичну освіту

Нагадаємо, 13 травня Дуда пообіцяв, що світ примусить Росію заплатили за відбудову України після завершення війни.