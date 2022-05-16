Анджей Дуда святкує 50-річчя. Цікаві факти з життя президента Польщі
Чинний президент Польщі має юридичну освіту, а на перших президентських виборах переміг чинного главу держави
Анджей Дуда народився 16 травня 1972 року у Кракові. У рідному місті він здобув юридичну освіту, закінчився факультет права і адміністрації Ягеллонського університету. З лютого 1997 року Дуда працював в університеті на кафедрі адміністративного судочинства, 2005-го отримав ступінь доктора права.
Наступного року Анджей Дуда розпочав кар’єру чиновника, обійнявши посаду заступника держсекретаря у міністерстві юстиції. З 2008 по 2010 роки працював статс-секретарем у канцелярії тодішнього президента Польщі Леха Качинського.
Перші політичні кроки Дуда зробив на початку десятих років ХХІ століття. 2010 року він програв вибори мера Кракова, а уже наступного року став членом Сейму (нижньої палати парламенту Польщі) від партії «Право і справедливість». З цією партією, якою керує брат-близнюк загиблого у авіакатастрофі під Смоленськом президента Леха Качинського Ярослав, пов’язана політична доля нинішнього президента.
2015 року Анджей Дуда уперше взяв участь у президентських виборах. Мінімально програвши перший тур чинному главі держави Броніславу Коморовському, Дуда у другому турі зумів здолати представника «Громадянської платформи», набравши 51,55% голосів виборців (за Коморовського проголосували 48,45%).
На посаді президента Дуда відзначився як проукраїнськими заявами, зокрема, щодо агресії Росії у Криму і на Донбасі, так і антиукраїнськими, на кшталт підтримки «анти бандерівського» закону чи звинувачення українців у причетності до геноциду поляків у Гуті-Пеняцькій під час Другої світової війни (коли німецька окупаційна адміністрація знищила ціле польське село на Львівщині).
Анджей Дуда провів у Польші декомунізацію, схожу на процес, який розпочався за кілька років до того в Україні.
2020 року Дуда виграв другі президентські вибори, перемігши у обох турах представника «Громадянської платформи», мера Варшави Рафала Тшасковського – 51,03% проти 48,97% у опозиційного політика.
Анджей Дуда у перший же день повномасштабної війни Росії проти України підтримав нашу державу, назвавши дії Кремля безпрецедентним порушенням міжнародного права. Ще о 05:48 ранку 24 лютого Дуда подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Також Дуда заявляв, що Польща підтримав ідею вступу України до Євросоюзу.
Чинний президент Польщі з 1994 року одружений із донькою відомого польсько-єврейського письменника Юліана Корнгаузера Агатою. 1995-го у майбутнього президентського подружжя народилася донька Кінга, яка пішла батьковим шляхом, закінчивши юридичний факультет Ягеллонського університету.
Нагадаємо, 13 травня Дуда пообіцяв, що світ примусить Росію заплатили за відбудову України після завершення війни.