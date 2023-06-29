Путін та охоронці. Диктатор осоромився в Дагестані (відео)

Путін тягнеться до охоронця, щоб попрощатися за руку

Російський диктатор, а може, його двійник, перехвилювався і зібрався тиснути руку своєму охоронцю

Після заколоту власника ПВК «Вагнер» російський диктатор Володимир Путін вирішив поїхати до Дагестану, щоб провести нараду з розвитку туризму. Під час своєї поїздки Путін активно демонстрував прояви «єднання з народом»: цілувався, обіймався та тиснув руки.

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Під час прощання з «улюбленим народом» російський диктатор перехвилювався та ненароком потиснув руку своєму охоронцю. Далі протягнув руку іншому охоронцю, проте той відмовився її тиснути. Після цього Путін удав, ніби нічого не сталося і продовжив далі махати своїм дагестанським прихильникам.

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Нагадаємо, соцмережі запідозрили, що в Дагестан відправили двійника Путіна. Копія російського тирана, яка вища за «оригінал», безстрашно спілкується з натовпом, обіймається і навіть цілується.

У реальність такої поведінки Путіна важко повірити, оскільки загальновідомо, що перед зустріччю з диктатором люди перебувають на тривалому карантині.

До слова, Росія повністю забезпечувала утримання приватної військової компанії «Вагнер». Лише за рік, з травня 2022 року по травень 2023 року, з російського бюджету на зарплати та стимулюючі виплати бійцям угруповання було виділено понад 86 млрд рублів.