Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії припинив голодування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії припинив голодування
Українця підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік»
фото з відкритих джерел

Сергій Кузнєцов розпочав голодування 31 жовтня

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», зупинив голодування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами адвоката Ніколи Канестріні, Кузнєцов припинив протест після отримання гарантії, що йому буде надано продукти, які відповідають його медичним потребам.

Українець почав голодування через невідповідний раціон. У нього панкреатит і целіакія, тому йому необхідно дотримуватися веганської дієти.

Як повідомлялось, Кузнєцов з 31 жовтня відмовлявся від їжі та вимагав поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Як зазначив адвокат, з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.

