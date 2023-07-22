Греція почала будувати 35-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною
Огорожу будують, щоб не допустити мігрантів до Європейського Союзу
Греція почала будувати додатковий прикордонний паркан на кордоні з Туреччиною вздовж річки Марица. Про це повідомляє газета Daily Sabah.
Раніше Греція звела дві сталеві огорожі на кордоні з Туреччиною, довжина яких становить 12,5 і 26,5 км. Додатковий паркан завдовжки 35 км і заввишки 5 м побудують між містами Дідімотейхо і Суфлі.
Цей паркан будують, щоб не допустити мігрантів до Європейського Союзу через Туреччину. Загальна вартість додаткових споруд і ремонту разом із новою огорожею сягне приблизно €100 млн.
Нагадаємо, у березі Польща збудувала 107 км загороджень на кордоні з російською Калінінградською областю. Польща й надалі продовжить посилювати кордон з Білоруссю та Росією.
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