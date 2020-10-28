Арабська країна пояснила примусовий гінекологічний огляд туристок



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Катар приніс свої вибачення через заподіяні незручності і порушення свобод жінок

13 жінок були зняті з рейсу і доставлені до бригади медиків, бо в туалеті одного з терміналів виявили щойно народжене немовля

Влада Катару висловили жаль через примусового гінекологічного огляду туристок в аеропорту столиці країни Доха. Про це повідомляється на сайті уряду монархії.

Інцидент стався на початку жовтня в міжнародній авіагавані Хамад перед вильотом за маршрутом з Дохи в Сідней. 13 жінок були зняті з рейсу і доставлені до бригади медиків, бо в туалеті одного з терміналів виявили щойно народжену дитину. Немовля сховали в сміттєвому баку, загорнувши в поліетиленовий пакет і прикривши сміттям.

Катар приніс свої вибачення через заподіяні незручності і порушення свобод жінок.

«Метою термінового огляду було не дозволити винним в жахливому злочині втекти», – сказано в заяві.

Влада країни закликала до проведення прозорого і всеосяжного розслідування події. Відзначається, що випадок з виявленим новонародженим в аеропорту Дохи стався вперше. Керівництво повітряної гавані попросило всіх, хто знає що-небудь про матір знайденої дитини, поділитися інформацією.

Про примусовому огляді пасажирок авіакомпанії Qatar Airways, в процесі якого їх змусили зняти спідню білизну, стало відомо 26 жовтня.

На подію відреагувала влада Австралії, бо всі 13 пасажирок опинилися мешканками цієї країни – офіційні особи висловили невдоволення, а також зажадали розглядів і встановлення обставин того, що сталося.

Нагадаємо, що у центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі.