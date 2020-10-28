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    У світі

    Арабська країна пояснила примусовий гінекологічний огляд туристок

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    Катар&nbsp;<span class="hiddenGrammarError">приніс свої вибачення</span>&nbsp;через заподіяні незручності&nbsp;<span class="hiddenSuggestion">і</span>&nbsp;порушення свобод жінок - Арабська країна пояснила примусовий гінекологічний огляд туристок
    Катар приніс свої вибачення через заподіяні незручності і порушення свобод жінок

    13 жінок були зняті з рейсу і доставлені до бригади медиків, бо в туалеті одного з терміналів виявили щойно народжене немовля

    Влада Катару висловили жаль через примусового гінекологічного огляду туристок в аеропорту столиці країни Доха. Про це повідомляється на сайті уряду монархії.

    Інцидент стався на початку жовтня в міжнародній авіагавані Хамад перед вильотом за маршрутом з Дохи в Сідней. 13 жінок були зняті з рейсу і доставлені до бригади медиків, бо в туалеті одного з терміналів виявили щойно народжену дитину. Немовля сховали в сміттєвому баку, загорнувши в поліетиленовий пакет і прикривши сміттям.

    Катар приніс свої вибачення через заподіяні незручності і порушення свобод жінок. 

    «Метою термінового огляду було не дозволити винним в жахливому злочині втекти», – сказано в заяві.

    Влада країни закликала до проведення прозорого і всеосяжного розслідування події. Відзначається, що випадок з виявленим новонародженим в аеропорту Дохи стався вперше. Керівництво повітряної гавані попросило всіх, хто знає що-небудь про матір знайденої дитини, поділитися інформацією.

    Про примусовому огляді пасажирок авіакомпанії Qatar Airways, в процесі якого їх змусили зняти спідню білизну, стало відомо 26 жовтня.

    На подію відреагувала влада Австралії, бо всі 13 пасажирок опинилися мешканками цієї країни – офіційні особи висловили невдоволення, а також зажадали розглядів і встановлення обставин того, що сталося.

    Нагадаємо, що у центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі.

    розслідування Qatar Airways немовля влада
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