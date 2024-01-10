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СБУ повідомила про підозру клірику Московської церкви в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру клірику Московської церкви в Україні
Клірик УПЦ МП публічно поширював фейки про українських захисників на східному фронті
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Колишній послушник Києво-Печерської лаври виправдовував окупацію Донецька та Луганська

Експослушник УПЦ МП, що виправдовував тимчасову окупацію Донецька та Луганська, отримав підозру. Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього послушника Києво-Печерської лаври, який причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Клірик УПЦ МП виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська.

Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію РФ «загостренням конфлікту» між Росією та Україною.

Клірик УПЦ МП отримав підозру
Клірик УПЦ МП отримав підозру
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій.

Як зазначають правоохоронці, зловмиснику загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій (Снігірьов) привітав УПЦ з Різдвом та традиційно висловив свою підтримку главі РПЦ патріарху Кирилу (Володимир Гундяєв).

До слова, голова фракції «Голос» Олександра Устінова заявила, що Росія потужно працює у Сполучених Штатах, розповідаючи, що в Україні «відбуваються релігійні гоніння».

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Теги: Московська церква в Україні СБУ кримінал Києво-Печерська лавра релігія

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