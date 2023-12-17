Атака на аеродром у Ростовській області: зявилися нові подробиці

На летовищі в момент удару було до 20 літаків СУ-34

Сьогоднішня атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області – спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил. Про це повідомляють джерела «Главкома».

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Летовище було важливою ціллю, адже там місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ.

Як інформують наші джерела, на летовищі в момент удару було до 20 літаків СУ-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

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«Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча в РФ уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки», – зазначає джерело.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

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Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.