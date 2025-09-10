У Польщі зачинено ще три аеропорти через «шахеди»

Причиною закриття аеропортів стала «незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням державної безпеки»

У ніч на 10 вересня Польща тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт для інформування авіаційних служб.

Причиною закриття, як і у випадку з аеропортом у Жешуві, стала «незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням державної безпеки».

За даними сервісу FlightRadar, пасажирські літаки в районах Жешува та Любліна не фіксуються, але помітна активність військової авіації. Ці заходи були вжиті після того, як російські ударні дрони «шахед» залетіли в повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

За інформацією моніторингових каналів, Польща могла підняти в повітря винищувачі F-16, щоб збити дрони.

Також повідомляється, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

