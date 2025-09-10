Головна Світ Соціум
У Польщі зачинено ще три аеропорти через «шахеди»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Польщі зачинено ще три аеропорти через «шахеди»

Причиною закриття аеропортів стала «незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням державної безпеки»

У ніч на 10 вересня Польща тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт для інформування авіаційних служб.

Причиною закриття, як і у випадку з аеропортом у Жешуві, стала «незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням державної безпеки».

За даними сервісу FlightRadar, пасажирські літаки в районах Жешува та Любліна не фіксуються, але помітна активність військової авіації. Ці заходи були вжиті після того, як російські ударні дрони «шахед» залетіли в повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

За інформацією моніторингових каналів, Польща могла підняти в повітря винищувачі F-16, щоб збити дрони.

Також повідомляється, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

