Аварія фунікулера в Лісабоні: зросла кількість жертв
Кількість жертв аварії на туристичному фунікулері Elevador da Glória в Лісабоні зросла до 17. Директор Служби цивільного захисту муніципалітету Лісабона Маргаріда Кастро Мартінс підтвердила нові дані, уточнивши, що серед загиблих було семеро чоловіків та вісім жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Publico.
Трагедія сталася, коли поїзд фунікулера спускався від оглядового майданчика São Pedro de Alcântara в напрямку площі Restauradores, зійшов з рейок і врізався в будівлю. За попередніми даними, основною причиною катастрофи став обрив троса, а відмова аварійних гальм могла посилити наслідки.
Загалом унаслідок катастрофи також постраждали 20 осіб. За підтвердженою інформацією, серед поранених є громадяни різних країн: четверо португальців, двоє німців, двоє іспанців, один південнокореєць, один житель Кабо-Верде, один канадець, один італієць, один француз, один швейцарець та один марокканець.
На місці події працюють екстрені служби. Судова поліція проводить розслідування, щоб встановити можливі кримінальні обставини.
Як повідомляли раніше, мер Лісабона Карлуш Моедаш оголосив у місті жалобу, заявивши, що це «трагічний випадок, якого ми ще ніколи не бачили». Президент Марселу Ребелу ді Соза та прем'єр-міністр Луїш Монтенегру висловили глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалим.
