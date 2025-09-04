Головна Світ Соціум
Аварія фунікулера в Лісабоні: зросла кількість жертв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Аварія фунікулера в Лісабоні: зросла кількість жертв
Основною причиною катастрофи вказують обрив троса
фото: АР

Кількість загиблих у катастрофі фунікулера в Лісабоні зросла до 17

Кількість жертв аварії на туристичному фунікулері Elevador da Glória в Лісабоні зросла до 17. Директор Служби цивільного захисту муніципалітету Лісабона Маргаріда Кастро Мартінс підтвердила нові дані, уточнивши, що серед загиблих було семеро чоловіків та вісім жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Publico.

Трагедія сталася, коли поїзд фунікулера спускався від оглядового майданчика São Pedro de Alcântara в напрямку площі Restauradores, зійшов з рейок і врізався в будівлю. За попередніми даними, основною причиною катастрофи став обрив троса, а відмова аварійних гальм могла посилити наслідки.

Загалом унаслідок катастрофи також постраждали 20 осіб. За підтвердженою інформацією, серед поранених є громадяни різних країн: четверо португальців, двоє німців, двоє іспанців, один південнокореєць, один житель Кабо-Верде, один канадець, один італієць, один француз, один швейцарець та один марокканець.

На місці події працюють екстрені служби. Судова поліція проводить розслідування, щоб встановити можливі кримінальні обставини.

Elevador da Glória – з'єднує площу Restauradores з районом Bairro Alto і є однією з головних туристичних визначних пам'яток Лісабона, щорічно перевозячи понад три мільйони пасажирів. Фунікулер був введений в експлуатацію 24 жовтня 1985 року, є не тільки важливим транспортним засобом, але і символом Лісабона. Отримав статус національного пам'ятника в лютому 2002 року.

Як повідомляли раніше, мер Лісабона Карлуш Моедаш оголосив у місті жалобу, заявивши, що це «трагічний випадок, якого ми ще ніколи не бачили». Президент Марселу Ребелу ді Соза та прем'єр-міністр Луїш Монтенегру висловили глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалим.

Теги: Португалія смерть фунікулер

