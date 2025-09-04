Аварія фунікулера в Португалії: загинув українець

Диппредставництво України у Португалії надасть рідним загиблого необхідну консульську підтримку

Унаслідок аварії фунікулера у Лісабоні 3 вересня загинув громадянин України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як зазначає Міністерство закордонних справ, громадян України був 1971 року народження. Інших деталей про особу загиблого не наводиться.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга доручив диппредставництву України у Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку. «Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття», – йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, у середу, 3 вересня, у португальській столиці Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria, який врізався у будівлю на крутому повороті, внаслідок чого загинуло 17 людей та постраждала ще 21 особа. Внаслідок аварії фунікулера у Лісабоні оголосили триденну жалобу. Серед постраждалих – громадяни Португалії, Німеччини, Іспанії, Південної Кореї, Кабо-Верде, Канади, Італії, Франції, Швейцарії та Марокко.

Як відомо, розпочато розслідування причин аварії у столиці Португалії. Влада Лісабону зупинила роботу інших підіймачів Bica та Lavra, а також фунікулера Graça, щоб провести технічні огляди.