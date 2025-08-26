Головна Країна Політика
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга
Андрій Сибіга: «Ми хочемо покласти край війні та дати шанс дипломатії»
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

За словами міністра, українська сторона готова до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий до переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним заради досягнення миру в будь-якому форматі та в будь-якому регіоні світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву дипломата.

Сибіга повідомив, що провів переговори з міністрами інших країн про гарантії безпеки для України та подальші кроки на шляху до миру. Міністр наголосив, що такі гарантії повинні бути конкретними, юридично зобов’язуючими та багатовимірними – охоплювати військовий, дипломатичний і правовий рівні.

Глава МЗС підкреслив, що українська армія залишається ключовою основою будь-яких безпекових домовленостей, тому її зміцнення є пріоритетом для держави. «Україна готова зробити наступні кроки до миру та провести зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі й географічному регіоні. Ми хочемо покласти край війні та дати шанс дипломатії», – каже він.

Як зазначив дипломат, Москва не може нескінченно зволікати з прийняттям конструктивних рішень. У разі подальшої відмови від переговорів Росія, за його словами, має зіткнутися з наслідками – посиленням санкцій і зміцненням оборонного потенціалу України. Сибіга також подякував союзникам за підтримку й підкреслив, що Україна залишається відданою трансатлантичній безпеці та ролі надійного партнера.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

До слова, у серпні 2025 року відбувся сплеск дипломатичної активності навколо України, однак переговори не принесли мирних угод чи перемир'я. Спочатку президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним на Алясці, а згодом – з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн у Вашингтоні.

Теги: Андрій Сибіга переговори МЗС

Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга
